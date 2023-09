Ashton Kutcher odstopil iz odbora dobrodelne organizacije za pomoč žrtvam zlorab

Ashton Kutcher je odstopil iz dobrodelne organizacije, ki jo je ustanovil za boj proti spolni zlorabi otrok, po ogorčenju, ki ga je povzročilo njegovo pismo podpore Dannyju Mastersonu, ki je bil spoznan za krivega posilstva. Kutcher je v svoji odstopni izjavi dobrodelni organizaciji Thorn zapisal, da je bilo njegovo pismo podpore "napaka pri presoji". Masterson in Kutcher sta sicer dobra prijatelja in nekdanja soigralca v serijah Oh, ta sedemdeseta in The Ranch.

Ashton Kutcher je napačno presodil situacijo, zato sedaj skuša popraviti svoje prenagljeno vedenje. 45-letni igralec je pred izrekom kazni prijatelju Dannyju Mastersonu skušal pomagati s pismom podpore, ki sta ju z ženo poslala sodnici, a se je njuna gesta izkazala za slabo potezo, saj sta zakonca naletela na plaz kritik. Kutcher je zato odstopil iz izvršnega odbora dobrodelne organizacije, ki jo je ustanovil za pomoč otrokom, ki so bili žrtve spolne zlorabe, in priznal, da je bilo pismo napaka.

icon-expand Ashton Kutcher pravi, da je naredil napako pri presoji in se s pismom podpore postavil v bran Dannyju Mastersonu. FOTO: Profimedia

Pismi in kasnejše opravičilo Kutcherja in Kunisove – oba sta skupaj z Mastersonom igrala v seriji Oh, ta sedemdeseta – so tako žrtve spolne zlorabe kot tudi skupine zagovornikov močno kritizirale. Masterson je bil na koncu obsojen na najmanj 30 let zaporne kazni, Kutcher pa je v pismu o odstopu, naslovljenem na upravni odbor Thorna in objavljenem na spletu, zapisal, da je njegova odločitev, da odstopi iz upravnega odbora, "zakoreninjena v priznavanju nedavnih dogodkov".

"Po tem, ko sva z ženo več dni poslušala, se izpraševala, se učila in se pogovarjala z žrtvami ter zaposlenimi in vodstvom organizacije Thorn, sem se odločil, da prevzamem odgovornost in s tem trenutkom odstopim kot predsednik uprave organizacije," je zapisal v odstopni izjavi. "Ne morem dovoliti, da bi moja napaka v presoji odvrnila pozornost od naših prizadevanj in otrok, ki jim služimo," je dodal. Organizacija Thorn, ki sta jo leta 2012 ustanovila Kutcher in bivša žena Demi Moore, se osredotoča na boj proti spolnemu izkoriščanju otrok. Dobrodelna organizacija se večinoma osredotoča na internet in vlogo, ki jo ima pri širjenju gradiva o spolni zlorabi otrok in spolnem suženjstvu. Skupina trdi, da je do danes identificirala 27.000 otrok žrtev in z interneta odstranila več kot dva milijona datotek s potencialno spolno zlorabo.