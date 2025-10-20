Ashton Kutcher prepričan, da je njegov videz vplival na igralsko kariero

Ashton Kutcher se ne slepi in ne dvomi, da pomemben del pri tem, ko nekdo v igralskem svetu dobi vlogo, igra tudi njegov videz, a kot dodaja, je bil zaradi tega sam dostikrat podcenjen zaradi igralskih sposobnosti, saj so ga mnogi ocenjevali zgolj po videzu manekena, s čimer se je ukvarjal pred tem.
"Menim, da je del vsake vloge, ki jo dobiš, tudi videz. Ta igra pomembno vlogo pri tem, kar predstavlja lik," je odgovoril na vprašanje o vlogi smešnega hudobca v seriji The Beauty in dodal: "So vloge, ki sem jih dobil zaradi videza in so vloge, ki jih nisem dobil zaradi videza. To je včasih frustrirajoče."
Ne glede na vse pa 47-letnik pravi, da zdaj razume odločitve ekipe, ki je zadolžena za izbiro igralcev. "Zgodbo pripovedujejo s sliko, te pa morajo v občinstvu vzbuditi čustva," je dejal in o svoji vlogi v seriji The Beauty povedal, da je kompleksna in ima več nians. "Nočem izdati preveč, a čisto vse vloge imajo več nians in igramo nekaj, kar smo ali nismo v tistem času. To ustvari zmožnost, da utelešamo negotovosti, ki jih morda imamo, jih skrivamo ali zatiramo, da jih nihče drug ne opazi," je povedal in vlogo označil za veliko veselje v karieri.
Kutcher je zaslovel s komično serijo Oh, ta sedemdeseta, ki je bila na sporedu med letoma 1998 in 2006. Nekdanji maneken, ki je poročen s soigralko iz serije Milo Kunis, je pozneje zgradil uspešno igralsko kariero in med drugim zaigral tudi v filmih Dokler naju jackpot ne loči, Pravkar poročena in Več kot ljubezen.
