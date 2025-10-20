Ashton Kutcher prepričan, da je njegov videz vplival na igralsko kariero

Ashton Kutcher je nedavno priznal, da je njegov videz najverjetneje vplival na njegovo igralsko kariero. Zvezdnik filmov Gola zabava in Metuljev učinek je nedavno gostoval na newyorškem Comic Conu, kjer je povedal, da je bil včasih na račun svojega videza manj cenjen kot igralec.

Ashton Kutcher se ne slepi in ne dvomi, da pomemben del pri tem, ko nekdo v igralskem svetu dobi vlogo, igra tudi njegov videz, a kot dodaja, je bil zaradi tega sam dostikrat podcenjen zaradi igralskih sposobnosti, saj so ga mnogi ocenjevali zgolj po videzu manekena, s čimer se je ukvarjal pred tem.

Ashton Kutcher FOTO: Profimedia icon-expand

"Menim, da je del vsake vloge, ki jo dobiš, tudi videz. Ta igra pomembno vlogo pri tem, kar predstavlja lik," je odgovoril na vprašanje o vlogi smešnega hudobca v seriji The Beauty in dodal: "So vloge, ki sem jih dobil zaradi videza in so vloge, ki jih nisem dobil zaradi videza. To je včasih frustrirajoče."

Ne glede na vse pa 47-letnik pravi, da zdaj razume odločitve ekipe, ki je zadolžena za izbiro igralcev. "Zgodbo pripovedujejo s sliko, te pa morajo v občinstvu vzbuditi čustva," je dejal in o svoji vlogi v seriji The Beauty povedal, da je kompleksna in ima več nians. "Nočem izdati preveč, a čisto vse vloge imajo več nians in igramo nekaj, kar smo ali nismo v tistem času. To ustvari zmožnost, da utelešamo negotovosti, ki jih morda imamo, jih skrivamo ali zatiramo, da jih nihče drug ne opazi," je povedal in vlogo označil za veliko veselje v karieri.

Kutcher je zaslovel s komično serijo Oh, ta sedemdeseta, ki je bila na sporedu med letoma 1998 in 2006. Nekdanji maneken, ki je poročen s soigralko iz serije Milo Kunis, je pozneje zgradil uspešno igralsko kariero in med drugim zaigral tudi v filmih Dokler naju jackpot ne loči, Pravkar poročena in Več kot ljubezen.