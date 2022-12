Ashton Kutcher spregovoril o težki bolezni brata dvojčka

"V sobo je prišel oče, ki me je dvignil in mi rekel, da greva k mojemu bratu. Takoj sem vedel, da nekaj ni v redu," se je s solznimi očmi spominjal Kutcher. "Ležal je v sobi, jaz pa sem že pozanl ta zvok, saj sem ga občasno že obiskal in opazoval, kako vse skupaj poteka. Ko se je hrup stopnjeval, so me pograbili in me odvlekli ven, sam pa sem se spraševal, kaj se dogaja?" je še dodal.