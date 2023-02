Ashton Kutcher v izogib govoricam o aferi na premieri držal razdaljo od soigralke

Ashton Kutcher in Reese Witherspoon sta začela s promocijskimi obveznostmi svojega novega filma, kmalu po premieri pa so zaokrožile prve fotografije, na katerih se Kutcher vidno odmika od soigralke. 45-letni igralec je pozneje priznal, da je to naredil namenoma, saj se je želel že vnaprej izogniti govoricam, da sta se med snemanjem filma tudi v resnici romantično zapletla.

Ashton Kutcher je po premieri novega filma, ki nosi naslov Your Place or Mine, v katerem je zaigral skupaj z Reese Witerspoon, priznal, da se je na premieri med fotografiranjem načrtno odmikal od soigralke, da bi se izognil morebitnim govoricam o aferi. Ker je bilo vse skupaj zelo opazno, pa ga je na to opozorila tudi njegova žena Mila Kunis, ki je soigralcema sporočila, da ne smeta dajati videza, kot da se ne marata.

icon-expand Ashton Kutcher in Reese Witherspoon FOTO: Profimeda

"Stvar je v tem, da takoj, ko položim svojo roko okoli nje in bom prijateljski, mi bodo očitali, da imam z njo afero," je v enem izmed intervjujev povedal igralec in nadaljeval: "Če pa stojim poleg nje in imam roke v žepih, pa se lahko izognem tem govoricam, sprožim pa tiste, da se v resnici med seboj ne marava." "Z Reese sva zelo dobra prijatelja in sva si zelo blizu. Tega mi ni treba zagovarjati," je dejal o svojem odnosu s soigralko, hkrati pa razkril, da ima po bolezni še vedno težave s sluhom, kar se še bolj pokaže med sprehodom po rdeči preprogi, kjer je prisotno veliko hrupa. Ob tem je dodal, da se njegovo nelagodje izraža v obrazni mimiki, zato na vseh fotografijah s premiere deluje tako nezainteresiran.

icon-expand Ashton Kutcher z Reese Witherspoon na premieri filma. FOTO: Profimedia