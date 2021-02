Ashton Kutcher zasačil Milo: Mislil sem, da gleda porno film

Serija Bridgerton , ki si jo je v dobrem mesecu in pol ogledalo rekordnih 82 milijonov gospodinjstev, je trenutno zelo priljubljena. Zgodovinski ljubezenski zgodbi je podlegla tudi igralka Mila Kunis , ki se običajno zgodaj odpravi v posteljo, a tokrat je bedela pozno v noč, saj ji je spanec kradla serija Bridgerton. Med gledanjem jo je zalotil mož Ashton Kutcher . Ta je bil prepričan, da ga njegova draga vara. Zakonca sta o simpatičnem pripetljaju spregovorila v pogovorni oddaji Today with Hoda & Jenna .

"Torej, sem pri peti epizodi, za vse, ki ste jo gledali, veste, kaj se zgodi v peti epizodi,"pripoveduje Mila. "Sinoči sem ostala pokonci. Pomislila sem: Kaj se dogaja v tej seriji? "

V nekem trenutku se je Kutcher zbudil in ugotovil, da je še vedno zatopljena v serijo: "On običajno trdno spi, nato se zbudi na vrhuncu pete epizode, in to je že preveč informacij, in nato mi reče: Ali gledaš pornič?"pripoveduje Mila in doda, "bil je tako zmeden."