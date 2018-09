Asia Argento in Anthony Bourdain sta se večino časa varala

Asia Argento in Anthony Bourdain sta bila v razmerju od leta 2016 do junija letos, ko je kuharski mojster, televizijski voditelj in pisatelj Bourdain tragično preminil. Igralka Asia je prvič po njegovi smrti javno spregovorila o njunem razmerju in v intervjuju za DailyMailTV v solzah povedala: ''Ljudje govorijo, da sem ga umorila ... Da je umrl zaradi mene. Prepričani so, da si je vzel življenje zaradi mojih skokov čez plot. Tudi on je varal mene. Varanje nama ni predstavljalo nobenih težav. Zavedala sva se, da si nisva zvesta. Vedeti morate, da je Anthony potoval 265 dni na leto. Ko sva se videla in ko sva bila skupaj, sva se imela zelo lepo in uživala sva v družbi drug drugega. Nisva bila otroka, temveč odrasla človeka – vsak s svojimi potrebami.''

Asia Argento je pred časom javno nastopila proti zloglasnemu producentu Harveyju Weinsteinu in ga obtožila spolne zlorabe, obenem je tudi podpornica in predstavnica gibanja #MeToo (Tudi jaz), ki se bori za glas vseh žensk, ki so bile na takšen ali drugačen način zlorabljene. Pri njenem boju in ostrem nastopu proti Weinsteinu ji je ob strani stal tudi Anthony, a se je kasneje izkazalo, da se je tudi Asia znašla v vlogi tiste, ki je zlorabljala.