Asia Argento opisala spolni odnos z mladoletnim soigralcem

Igralka in režiserka Asia Argento, hči italijanskega mojstra grozljivkDaria Argenta, ki je sprva zanikala, da bi imela spolni odnos zJimmyjem Bennettom, se je pretekli vikend v italijanski televizijski oddaji spomnila svojega odnosa z mladim igralcem. Igralka, ki je v filmuThe Heart is Deceitful Above All Thingsiz leta 2004 igrala fantovo mater, je Bennetta znova videla maja 2013, ko je bil on star 17 let, ona pa 37.

Bennett je minuli teden v pogovoru za italijansko televizijo povedal, da mu je Argentova takrat dala dolg poljub. Nato je nanj položila roke, ga porinila na posteljo in mu slekla hlače, je zatrdil 22-letni igralec. Nakazal je, da sta imela spolni odnos, ni pa se želel spuščati v podrobnosti.

Argentova je v nedeljo zanikala njegovo različico dogodkov in zatrdila, da jo je mladenič prosil, naj mu pomaga pri pripravah na avdicijo, tako kot mu je takrat, ko je bil še otrok.

"Začel me je poljubljati in se me dotikati, vendar ne kot mati in otrok, kot sem ga videla, temveč kot fant s podivjanimi hormoni. In to me je zmrazilo. Dobesedno me je naskočil. Bil je na meni in prišlo mu je. Jaz nisem čutila nič, nisem se odzvala, ker je bilo to zame neverjetno," je pripovedovala.