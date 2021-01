Asia Argento režiserja Hitrih in drznih obtožila spolnega napada

Asia Argento, ki je bila eden od najmočnejših glasov proti spolnemu nadlegovanju Harveyja Weinsteina, je potrdila svoje izjave, ki jih je v preteklih dneh dala za italijanski časopis Il Corriere della Sera, njene besede pa so povzeli tudi drugi mediji.

''O Robu Cohenu bom govorila prvič,''je priznala in nadaljevala: ''Zlorabljal me je, me prisilil, da sem spila GHB ('drogo za posilstvo', op. a.), imel je stekleničko te snovi.''Priznala je, da ni imela pojma, kaj se ji je zgodilo: ''Zjutraj sem se zbudila naga v njegovi postelji.''Dogodek se je zgodil leta 2002 med snemanjem filma Trojni X, pri katerem sta sodelovala tudi Vin Dieselin Samuel L. Jackson.