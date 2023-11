Asistent pokojne Gine Lollobrigide obtožen kraje njenih milijonov

Osebni asistent italijanske igralke Gine Lollobrigide je bil obsojen na triletno zaporno kazen, ker je hollywoodski zvezdnici pred smrtjo ukradel milijone. Igralka, ki je umrla januarja, v starosti 95 let, epiloga sojenja ni dočakala. Po poročanju tujih medijev, je sodišče v Rimu 36-letnemega Andreo Piazzollo spoznalo za krivega goljufije in mu za kazen naložilo plačilo denarne kazni in tri leta za zapahi.

Andrea Piazzolla, nekdanji asistent igralke Gine Lollobrogida, je bil na sodišču v Rimu spoznan za krivega kraje milijonov pokojne hollywoodske zvezdnice. Kot poroča britanski časopis The Times mora 36-letnik nemudoma plačati 450,000 evrov igralkinemu sinu Milku Škofiču mlajšemu, ki ga je imela z nekdanjim možem Milkom Škofičem.

Sodišče je tudi odločilo, da bo sodnik za civilno pravo ocenil skupni znesek, ki ga je Piazzolla ukradel Lollobrigidi, ki ga je njen sin za omenjen časopis ocenil na 5 milijonov evrov. Piazzolla, ki je dejal, da se bo pritožil na izrečeno kazen, je domnevno tudi kupil ferrarija z Lollobrigidinim denarjem in ga nato prodal ter denar dal svojim staršem, še piše The Times. Piazzolla naj bi leta 2009 začel delati za Lollobrigido kot njen pomočnik in se na koncu preselil v njeno vilo na zgodovinski Apijevi cesti v Rimu, poroča britanski časopis The Telegraph. Po poročanju italijanskega časopisa La Stampa je bil obtožen "izigravanja nesposobne osebe" in kraje zvezdničinega premoženja med leti 2013 in 2018. Obtožili so ga tudi izkoriščanja njenega drševnega zdravja, igralko pa naj bi odvrnil tudi od najožje družine in jo izoliral.

Tožilka Eleonora Fini je igralkino stanje med sojenjem opisala kot krhko in ranljivo. Italijanski časnik la Repubblica je poročal tudi, da je forenzični izvedenec Massimo Di Genio dejal, da je bila Lollobrigida žrtev "oslabitve pravilnega dojemanja realnosti". Sojenje se je začelo pred Lollobrigidino smrtjo, med katerim je branila svojega pomočnika in rekla, da ji je bil "kot sin", poroča The Times. Trdila je tudi, da je njen sin Škofič mlajši za več let izginil iz njenega življenja in se vrnil, ne da bi jo ljubeče podpiral, ampak da bi ji vzel njeno bogastvo. Kljub temu so Piazzollo obtožili "pranja možganov" nagrajene zvezdnice in izvedenec, ki ga je imenovalo sodišče, je odločil, da ne more obvladovati svojih financ, poroča The Times. Piazzolla je po razsodbi za časopis dejal: "Bil sem edini, ki je ljubeče skrbel za Gino Lollobrigido."

