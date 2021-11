Asistent režije o žrtvi streljanja na snemanju: Bila je moja prijateljica

Pred dnevi se je na ranču Bonanza Creek v Santa Feju v Novi Mehiki zgodila tragedija med snemanjem filma Rust. Asistent režije Dave Halls je v dobri veri, da glavnemu igralcu Alecu Baldwinu podaja rekvizitno pištolo s slepimi naboji, nevede postal ena izmed žrtev nesrečnega spleta naključij, ki so pripeljala do nesreče in smrti direktorice fotografije Halyne Hutchins. Halls je zdaj prvič spregovoril za javnost in industrijo pozval, naj tragedija vodi do boljših razmer na snemanjih.

Dave Halls je asistent režije, ki je pred dnevi Alecu Baldwinu na snemanju podal rekvizitno pištolo, v njej pa so bili pravi naboji. Halls se je sedaj odločil javno spregovoriti o tragičnem dogodku, v katerem je bila po nesreči ubita 42-letna direktorica fotografije Halyna Hutchins, poškodovan pa režiser Joel Souza. icon-expand Dave Halls FOTO: Youtube Kot kažejo uradni spisi, niti Halls niti Baldwin nista vedela, da je orožje v resnici napolnjeno s pravimi naboji. Halls je v izjavi za New York Post prvič spregovoril za javnost. Dejal je, da je ob Halynini smrti šokiran in žalosten. "Upam, da bo ta tragedija spodbudila razmislek v celotni filmski industriji, da bo znova pretehtala vrednote in prakso, s tem pa zagotovila, da se kaj takega med kreativnim procesom ne bi nikoli več ponovilo," je še dodal Halls. "Halyna Hutchins ni bila samo ena od najbolj nadarjenih oseb, s katerimi sem sodeloval, bila je moja prijateljica," je v izjavi dejal asistent režije. icon-expand Ranč Bonanza Creek FOTO: Profimedia Kako so se v rekvizitni pištoli znašli pravi naboji, še vedno ni znano. Policija se trudi razvozlati dogajanje, prav ta podatek pa je ključnega pomena za preiskavo. Glavna orožarka na snemanju je bila Hannah Gutierrez Reed, ki trdi, da na prizorišču snemanja ni bilo pravih nabojev. Toda šerif Adam Mendoza je za javnost razkril, da so v preiskavi kraja dogodka našli 500 nabojev, za katere sumijo, da so mešanica pravih in slepih. Dodal je še, da se je nekaj članov snemalne ekipe pritoževalo nad ravnanjem z orožjem med snemanjem, vendar je še prezgodaj govoriti o obtožbah. PREBERI ŠE Režiserjev asistent varnostnih protokolov ni upošteval že pri preteklih produkcijah Alec Baldwin, ki je med tragičnim dogodkom vadil prizor navzkrižnega streljanja v cerkvici in po nesreči ubil direktorico fotografije, je dogodek tudi javno obžaloval. Znano je, da se je srečal tudi z možem pokojne Halyne.