Asistentka Betty White objavila igralkino zadnjo fotografijo

"Pozdravljeni, vsi skupaj. Sem Kiersten, Bettyjina asistentka. Na ta poseben dan sem želela z vami deliti tole Bettyjino fotografijo, ki je bila posneta 21. 12. 2021. Mislim, da je to ena njenih zadnjih fotografij. Sijala je, videti je bila čudovito in bila je srečna kot vedno," je zapisala igralkina asistentka ob fotografiji, na kateri Betty White sedi na domačem rožnatem naslonjaču, oblečena v vzorčasto zeleno srajco in bele hlače. Videti je, da je zvezdnica Zlatih deklet tudi pri 99-letih vedno poskrbela za svoj videz z nekaj ličili, verižico z obeskom v obliki srca in rdeče nalakiranimi nohti. Vse do zadnjega diha je bila videti vitalna in srečna.