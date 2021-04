Asistentka Khloe Kardashian pomotoma objavila njeno neobdelano fotografijo

Marsikatera zvezdnica svetovnega formata skrbno izbere, kaj bo delila s širšo javnostjo in v kakšni luči se bo pokazala. Nekateri imajo za to zaposlene celo asistente in profesionalne fotografe. V času, ko so družbena omrežja zelo priljubljena, moramo biti še posebej pazljivi, čemu oziroma komu sledimo, saj lahko za marsikatero stvar ali osebo dobimo napačen vtis. Včasih se celo zgodi, da osebe na fotografiji zaradi tolikšnih popravkov na fotografiji v živo sploh ne prepoznamo.