Astrologinja princese Diane napovedala, kakšen bo otrok princa Harryja in Meghan Markle

Penny Thornton, britanska astrologinja, ki je leta 1986 spoznala pokojno princeso Diano in ji na njeno zahtevo izdelala osebno astrološko karto, je zaPeople napovedala, kakšne narave bo prvi otrok princa Harryja in Meghan Markleglede na položaj zvezd v času, ko se bo rodil.

''Ta otrok bo zelo domiseln in nekonvencionalen ... Bo sam svoj človek. Mislim, da bo nekaj lastnosti prevzel od princa Harryja in Meghan Markle, ki si prav tako želita utreti nekoliko drugačno pot zase,'' je napovedala Thorntova in nadaljevala: ''Glede na to, da ima Meghan rok konec aprila, bo otrok najverjetneje rojen pod ozvezdjem bika. Biki so zelo stabilni, trdni in predvidljivi – radi imajo realne in predvidljive stvari.''

Poudarila pa je, da njun otrok zaradi konjunkcije med Soncem in Uranom (ki bo trajala do 30. aprila), ne bo povsem običajen bik: ''Njun otrok bo zelo svetlega duha in rad bo eksperimentiral – ne bo ga mogoče 'popredalčkati'. Za bike je sicer značilno, da so veliki konformisti, ampak on oziroma ona to vsekakor ne bo.''

Astrologinja je podala tudi drugačno razlago in sicer v primeru, če bi se otrok rodil prezgodaj: ''Če bi se njun prvi otrok rodil pred rokom oziroma pred 21. aprilom, bo sodil v ozvezdje ovna. V tem primeru bo zelo neposreden, športnega, avanturističnega in neodvisnega duha, poleg tega pa bo ekstrovertiran – v vsakem primeru pa bo tako, da bo na sebi nosil 'pečat' vzorcev svojih staršev.''