Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Astronavti misije Artemis 2 deležni posebne spodbude iz Hollywooda

Los Angeles, 07. 04. 2026 12.07 pred 21 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Glavno vlogo je upodobil Ryan Gosling.

Astronavti misije Artemis 2, ki so v vesoljskem plovilu Orion preleteli Luno, so bili pred poletom v času karantene na Zemlji deležni posebne spodbude iz Hollywooda. Ogledali so si namreč znanstveno-fantastični spektakel z naslovom Projekt zadnje upanje, ki v središče zgodbe postavlja znanost, raziskovanje vesolja in vprašanje preživetja človeštva.

Glavni zvezdnik filma Projekt zadnje upanje, Ryan Gosling, je članom posadke, trem Američanom in Kanadčanu, poslal tudi posebno video sporočilo. Film, ki si ga lahko ogledate tudi v naših kinematografih, so astronavti ocenili kot vznemirljiv in navdihujoč.

FOTO: Profimedia

"To je 'super kul'. Imeli smo srečo, da smo si lahko ogledali film Projekt zadnje upanje (Project Hail Mary), ko smo bili v karanteni. Res so nas presenetili, ko so nam poslali povezavo za ogled filma doma, ko so se naše družine pripravljale na našo lastno vesoljsko pustolovščino," je dejal astronavt Jeremy Hansen.

"Ryanu (Goslingu) bi samo sporočil: umetnost posnema znanost in obratno. Tako je videti. V tem filmu je opravil odlično delo. Čudovito je videti igralce, ki se resnično posvetijo takšnim vlogam. Mislil sem si, da gre za resnično navdihujoč vzor. Da se nekdo odpravi tja ven in uspe rešiti človeštvo ... Izjemen vzor, ki mu lahko vsi sledimo," je dodal Hansen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vvvilice
07. 04. 2026 15.28
A spet Holywood? Ali nismo to že ....
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
07. 04. 2026 12.33
Mene bolj zanima kam lahko astronavti sploh grejo, če ze ne morejo čez nebesni zid? Kam? Nekam morajo iti skupaj s tisto raketo, da jih nihče ne opazi.
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
07. 04. 2026 15.07
Domišljavec.
Odgovori
-1
0 1
Ol77
07. 04. 2026 12.22
ja sej je vse sfejkan ampak revčki vrjamejo v pravljice..čez firmament pač ne gre in če si v teh casih tok bogi da tut poguglat ne morš kaj je firmament si pač bogi
Odgovori
+1
3 2
Watcherman
07. 04. 2026 12.28
Nisi ti čisto diht in to ponovno ne.Lp
Odgovori
+1
2 1
darmr
10. 04. 2026 18.08
Ti si pa res bogi ....
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669