Astronavti misije Artemis 2 deležni posebne spodbude iz Hollywooda

Glavni zvezdnik filma Projekt zadnje upanje, Ryan Gosling, je članom posadke, trem Američanom in Kanadčanu, poslal tudi posebno video sporočilo. Film, ki si ga lahko ogledate tudi v naših kinematografih, so astronavti ocenili kot vznemirljiv in navdihujoč.
"To je 'super kul'. Imeli smo srečo, da smo si lahko ogledali film Projekt zadnje upanje (Project Hail Mary), ko smo bili v karanteni. Res so nas presenetili, ko so nam poslali povezavo za ogled filma doma, ko so se naše družine pripravljale na našo lastno vesoljsko pustolovščino," je dejal astronavt Jeremy Hansen.
"Ryanu (Goslingu) bi samo sporočil: umetnost posnema znanost in obratno. Tako je videti. V tem filmu je opravil odlično delo. Čudovito je videti igralce, ki se resnično posvetijo takšnim vlogam. Mislil sem si, da gre za resnično navdihujoč vzor. Da se nekdo odpravi tja ven in uspe rešiti človeštvo ... Izjemen vzor, ki mu lahko vsi sledimo," je dodal Hansen.
