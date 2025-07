Astronomer po odmevni koncertni aferi za predstavnico najel Gwyneth Paltrow

Podjetje Astronomer se je očitno odločilo, da bo izkoristilo dejstvo, da so vse oči javnosti uprte vanj. Dober teden dni po odmevnem razkritju afere zdaj že nekdanjega direktorja tehnološkega podjetja Astronomer Andyja Byrona in prav tako nekdanje vodje kadrovske službe v istem podjetju Kristin Cabot , so pri podjetju za začasno predstavnico za stike z javnostjo najeli igralko Gwyneth Paltrow , nekdanjo soprogo Chrisa Martina , sicer frontmana skupine Coldplay . Zabaven videoposnetek je hitro obšel splet.

"Hvala za vaše zanimanje za podjetje Astronomer. Pozdravljeni, moje ime je Gwyneth Paltrow in zelo začasno sem bila najeta v imenu več kot 300 zaposlenih v podjetju. Astronomer je v zadnjih nekaj dneh prejel veliko vprašanj in želeli so, da odgovorim na najpogostejša."

V nadaljevanju je dobitnica oskarja na šaljiv način odgovarjala na vprašanja uporabnikov na spletu, pri tem pa skušala tehnološko podjetje predstaviti v najboljši luči. "Zdaj se bomo vrnili k temu, kar počnemo najbolje, in našim strankam zagotavljali prelomne rezultate. Hvala za vaše zanimanje za Astronomer," je zaključila.

"To je bila odlična marketinška poteza," so se uporabniki strinjali v komentarjih pod posnetkom. "Hudič trdo dela, a piarovska služba tega podjetja gara," so se še pošalili uporabniki, ki so se spraševali, koliko je zvezdnica zaslužila s takšnim oglasom. "Kot nekdo, ki dela v kriznem piarju, menim, da je to vrhunsko. Nimam pripomb. To si zasluži vse nagrade," je zapisala ena od uporabnic.