Tuja scena

Atentat na Charlieja Kirka obsodili številni zvezdniki

Los Angeles, 11. 09. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Med dogodkom na kampusu Univerze Utah Valley v Oremu je med atentatom umrl Charlie Kirk. Za ustanovitelja konservativne mladinske aktivistične organizacije Turning Point USA Charlieja Kirka, ki je tudi vplivni zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je bil usoden strel v vrat, dogajanje pa so že obsodili številni zvezdniki.

Igralec Chris Pratt, televizijka Meghan McCain, voditelj Piers Morgan in nekateri drugi znani obrazi so se odzvali na smrt konservativnega vplivneža Charlieja Kirka. 31-letnik naj bi pred tem, ko so odjeknili streli, odgovarjal na vprašanje o množičnih streljanjih, njegovo smrt pa je potrdil ameriški predsednik Donald Trump.

Chris Pratt, Candice Cameron Bure in Jimmy Kimmel so med zvezdniki, ki so se odzvali na smrt Charlieja Kirka.
Chris Pratt, Candice Cameron Bure in Jimmy Kimmel so med zvezdniki, ki so se odzvali na smrt Charlieja Kirka. FOTO: Profimedia

"Molim za Charlieja Kirka, za njegovo ženo in otroke, za našo državo. Potrebujemo božjo milost. Bog nam pomagaj," je na družbenem omrežju X zapisal igralec Chris Pratt, sicer tudi zet Arnolda Schwarzeneggerja.

Poslovnež in vplivnež Dave Portnoy je opozoril, da streljanje ni težava, s katero bi se morali soočati republikanci ali demokrati. "Počivaj v miru, Charlie Kirk. Ni pomembno, kakšno je vaše mnenje o Charlieju ali njegovem političnem prepričanju. Če na to ne gledate kot na enega najtemačnejših dni v ameriški zgodovini, potem ste tudi sami del težave," je zapisal na X.

Nekdanja voditeljica oddaje The View, Meghan McCain, je streljanje ostro obsodila in zapisala, da atentat na Kirka ne bo ustavil konservativcev: "Počivaj v miru, Charlie Kirk. Kar si ustvaril na svetu, bo za vedno blagoslov in se bomo tega spominjali. Molimo za tvoj večni počitek pri Gospodu. Naj Bog blagoslovi tvojo družino, tvoje otroke in ženo Eriko. Če mislite, da boste s tem ustavili in utišali konservativce, da bi nehali govoriti in se boriti za resnico, Boga, Ameriko, družino in dušo naše države, še niste spoznali nikogar od nas."

Preberi še Trump: Charlie Kirk je mrtev

 

Nekdanja dirkačica Danica Patrick je zapisala, da se Amerika sooča s krizo duševnega zdravja. "Kaj je narobe z ljudmi? Imamo epidemijo duševnih bolezni. Molim za njegovo družino in vse, ki so ga poznali in ljubili," je zapisala na družbenem omrežju.

Boksar Jake Paul je prav tako omenil duševno zdravje, ko je na X zapisal: "Charlie Kirk je bil ustreljen, ker je govoril resnico. To je dobesedno res. V kako duševno bolnem času živimo. Boga potrebujemo bolj kot kadarkoli. Molim za Charliejevo družino in te zlobne ljudi, da se pozdravijo."

Streljanje je za grozljivo označil televizijski voditelj Piers Morgan. "Grozljiv napad na svobodo govora in demokracijo. Charlie je bil vedno za debato, z vsemi. To je ogabno in srce parajoče. Počivaj v miru, Charlie," je zapisal na X.

Oglasil se je tudi nekdanji zvezdnik lige NFL Brett Favre, ki je zapisal: "Nimam besed. Edina stvar, na katero lahko pomislim, je tragedija. Prosim, spomnite se Charlieja Kirka in njegove družine v vaših molitvah."

Pisatelj Stephen King je opozoril, da je streljanje še en primer ameriškega nasilja z orožjem."Motiv človeka, ki je ustrelil Charlieja Kirka, še ni jasen, čeprav ima najverjetneje duševne težave. Kar pa je jasno, je to, da gre še za en primer ameriškega nasilja z orožjem."

Igralka Candace Cameron Bure pa je na družbenem omrežju zapisala: "Radi te imamo, Charlie. Dobro opravljeno, bil si dober in zvest služabnik."

Sožalje svojcem je na X izrazil tudi demokrat Bernie Sanders, ki je zapisal: "Politično nasilje nima kaj iskati v tej državi. Ta grozljiv napad moramo obsoditi. Moje misli so s Charliejem Kirkom in njegovo družino."

 Komik Jimmy Kimmel je atentat označil za brezčutnega in družini Kirk izrazil sožalje."Bi se lahko namesto jeznega kazanja s prstom vsaj za en dan strinjali, da je strašno in pošastno ustreliti drugega človeka? V imenu svoje družine, pošiljamo ljubezen Kirkovim in vsem otrokom, staršem in nedolžnim, ki so postali žrtve zaradi orožja," je zapisal.

