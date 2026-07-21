Atrakcija SP tudi argentinska novinarka v zlati obleki v obliki pokala

Da so si Argentinci obetali zmago na svetovnem nogometnem prvenstvu, kjer je na koncu slavila Španija, je sporočala tudi argentinska novinarka Sol Rivas, ki je za to priložnost oblekla zlato obleko v obliki pokala, z njo pa pritegnila veliko pozornosti. Fotografije in posnetki novinarke, ki se je v živo javljala v enega od programov argentinske televizije, so postali viralni, nanje pa se je odzvala tudi Rivas.

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"Preoblekla se je v pokal," je bil le eden od komentarjev uporabnikov družbenega omrežja X, Rivas pa je vsem, ki so opazili podobnost med njeno obleko in pokalom, odgovorila: "Vidim, da sem vam bila všeč."

Kdo je Sol Rivas?

Sol Rivas je argentinska športna novinarka in televizijska voditeljica, ki dela za športni kanal DSports. Preden si je zgradila kariero pred kamerami, je diplomirala iz prava. Po diplomi je združila svoji dve veliki strasti, nogomet in komunikacije, ter začela sodelovati v športnih oddajah in delovati na družbenih omrežjih.

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