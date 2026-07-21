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Tuja scena

Atrakcija SP tudi argentinska novinarka v zlati obleki v obliki pokala

New Jersey, 21. 07. 2026 08.53 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Sol Rivas

Svetovno prvenstvo v nogometu ni postreglo le z dogajanjem na igrišču, veliko pozornosti so pritegnili tudi tisti, ki so ga spremljali z roba ali tribun. Na družbenih omrežjih je splet že pred finalno tekmo med Španijo in Argentino pritegnila argentinska novinarka Sol Rivas in njena zlata obleka.

Da so si Argentinci obetali zmago na svetovnem nogometnem prvenstvu, kjer je na koncu slavila Španija, je sporočala tudi argentinska novinarka Sol Rivas, ki je za to priložnost oblekla zlato obleko v obliki pokala, z njo pa pritegnila veliko pozornosti. Fotografije in posnetki novinarke, ki se je v živo javljala v enega od programov argentinske televizije, so postali viralni, nanje pa se je odzvala tudi Rivas.

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"Preoblekla se je v pokal," je bil le eden od komentarjev uporabnikov družbenega omrežja X, Rivas pa je vsem, ki so opazili podobnost med njeno obleko in pokalom, odgovorila: "Vidim, da sem vam bila všeč."

Kdo je Sol Rivas?

Sol Rivas je argentinska športna novinarka in televizijska voditeljica, ki dela za športni kanal DSports. Preden si je zgradila kariero pred kamerami, je diplomirala iz prava. Po diplomi je združila svoji dve veliki strasti, nogomet in komunikacije, ter začela sodelovati v športnih oddajah in delovati na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Širšemu občinstvu je postala znana prek športnih oddaj in poročanja o argentinskem nogometu, v zadnjih letih pa se je uveljavila kot eden bolj prepoznavnih obrazov športnega prenosa v Argentini.

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KOMENTARJI4

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bohinj je zakon
21. 07. 2026 10.03
Lepa je. In tudi novinarka.
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+1
1 0
zajfa
21. 07. 2026 09.39
Važno, da so te možačaste obrvi, ki bi lahko imele svojo osebno izkaznico gor ...
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+1
1 0
ŠeVednoPlešem
21. 07. 2026 09.28
Revca 😢drugače pa videti je, kot da bi jo ustvarila umetna inteligenca
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+1
2 1
kryptix
21. 07. 2026 09.57
Po 7. sliki se vidi da ni umetno (noge) ženska je lepa ni pa nekaj nevidenega niti v mojem bloku kaj šele na svetu.
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0 0
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