Aubrey O'Day: Fotografije so močno obdelane, sledi tožba

Članico priljubljene ameriške zasedbe Danity Kane so fotografi ujeli med sprehajanjem ljubljenčkov v kalifornijskem Palm Springsu. Slike zvezdnice, ki so pozneje dosegle javnost, so dvignile veliko prahu. Pevka je najprej zanikala, da je na fotografijah ona, nato pa avtorje obtožila, da so jih močno obdelali, in najavila tožbo.

Aubrey O'Day je avtorje spornih fotografij obtožila, da so te priredili samo za to, da bi z njimi v medijih vzbudili večjo pozornost. Pevka, ki je na najnovejših slikah skoraj neprepoznavna, je zaradi objav v medijih izredno razburjena. Na njene obtožbe pa so se odzvali tudi avtorji fotografij, ki so razložili, da so bile fotografije zgolj obrezane. Trdijo pa tudi, da na njih niso popravili niti barv ali pa jih kakorkoli drugače obdelali. 36-letnica na fotografijah sprehaja dva kužka, za katera se je v preteklosti že izkazalo, da sta v njeni lasti. Na slikah paparacev pa so vidne tudi nekatere tetovaže, ki jih je pevka javnosti že razkrila. ''Aubrey karantene v času pandemije ni najbolje prenesla,''je medijem zaupal prijatelj, ki je dodal tudi, da je O'Dayeva samoizolacijo preživljala v hotelu Holiday House v Palm Springsu, čeprav ima dom v Los Angelesu. S tem je namignil, da se zvezdnica morda trenutno ne počuti najbolje, kar se po svoje odraža tudi na njenem videzu in izbiri oblačil.

Sporne fotografije so se pred nekaj dnevi pojavile v medijih, Aubrey pa je avtorje obtožila, da so jih močno priredili. FOTO: Profimedia

Aubrey se je po objavi spornih slik odzvala na omrežju Twitter: ''Jezi me, kaj vse so ljudje pripravljeni narediti zgolj za klike. In da je moj odvetnik potreboval to fotografijo, da me je lahko zagovarjal ... Kdaj bo ta industrija prenehala zlorabljati ženska telesa? Se opravičujem, da je moja soba tako razmetana, trenutno preurejam garderobno sobo – verjamem, da bo naslednja novica, da rada kopičim stvari.'' Ob zapisu je delila fotografijo, na kateri pozira v črnih kopalkah, v njih pa je videti mnogo vitkejša kot na slikah, ki so jih v javnost ponesli paparaci. V rokah drži bel list z napisom:''Danes je 31. avgust 2020 ob devetih zjutraj. Sem Aubrey O'Day. To je ponižujoče.''

Tudi ta objava je spodbudila burno razpravo, ali niso morda tudi te fotografije na neki način obdelane. Mojstri obdelave fotografij so namreč opazili, da so na tleh sobe krivi preproga in nekatere ploščice ter tudi ozadje ob njenem pasu, kar bi lahko nakazovalo na to, da se je pevka s pomočjo nekaterih orodij za obdelavo fotografij zožala.

Aubrey leta 2019, ko je nastopala s skupino, s katero se je pred kratkim znova združila. FOTO: Profimedia

Odvetnik Ben Walter je v izjavi za ameriške medije priznal, da je njegova odvetniška pisarna zaznala sporne fotografije šele pred nekaj trenutki in da je to edini razlog, zakaj se v sodni proces še niso podali.''Objava Aubrey O'Day govori sama zase. Oseba na fotografijah, posnetih iz zasede, ni ista kot oseba na sliki, ki jo je delila O'Dayeva. Opaziti je mogoče, da je bila fotografija obdelana, da je oseba na njej videti drugače. Jasno je, da so na obeh fotografijah vidne ogromne razlike.''

Aubrey (na fotografiji skrajno levo) z zasedbo Danity Kane. FOTO: Profimedia