Aubrey O’Day: Travis je bil pred Kourtney v zvezi s Kim Kardashian

Zgodba Aubrey O'Day se je pojavila ravno v času, ko je nekdanja žena Travisa Barkerja za ameriške medije povedala, da je bila ravno Kim vzrok njune ločitve, do katere je prišlo leta 2008. Nekdanja članica zasedbe Danity Kane je pred časom na svojem Instagramu zapisala nekaj podrobnosti o domnevni aferi Kim in Travisa, njeno objavo pa je znova obudil znan ameriški bloger Perez Hilton.

Ob tem pa ni jasno, kdaj se je dogodek, ki ga je opisovala, v resnici zgodil. Dodala je tudi, da je takratna rokerjeva žena Shanna Moakler grozila tudi, da bo prerezala gume na avtomobilu Kardashianove, zato sta morali parkirati drugje in se kasneje tudi skrivati pred fotografi. Kasneje je dopisala še celotno zgodbo in izkušnjo s Kim, s katero sta skupaj preživeli večer ob ameriškem prazniku.

Čeprav so govorice o zvezi Kim in Travisa vedno glasnejše, pa 40-letnica in 45-letnik navedbe zanikata. "Travis in Kim nista bila nikoli v romantični zvezi. Sta zgolj prijatelja, ki sta se spoznala s pomočjo Paris Hilton. Tako sta se spoznala tudi Travis in Kourtney,"je povedal njun skupni prijatelj.