Aubrey Plaza leto po moževi smrti pričakuje prvega otroka

Aubrey Plaza in njen partner Chris Abbott se bosta razveselila prvega skupnega otroka. Veselo novico je za People potrdil igralkin tiskovni predstavnik, vir blizu para pa je za revijo povedal: "Po čustvenem letu je bilo to čudovito presenečenje." Dodal je, da se igralski par počuti zelo blagoslovljeno.
41-letnica in leto mlajši Abbott sta v preteklosti sodelovala tudi poslovno. Skupaj sta nastopila v eni od gledaliških predstav, leta 2020 pa v filmu Black Bear. 40-letnik trenutno nastopa na Broadwayju v predstavi Smrt trgovskega potnika ameriškega dramatika Arthurja Millerja.
Zvezdnica je v začetku minulega leta ovdovela, potem ko si je njen mož, režiser in scenarist Jeff Baena, sodil sam.
Jeff Baena je bil ameriški filmski režiser in scenarist, znan po svojih neodvisnih filmih, kot so 'I Love Your Work', 'The Little Hours' in 'Horse Girl'. Sodeloval je z več znanimi igralci in pogosto ustvarjal dela s posebnim, pogosto črnim humorjem. Njegova kariera se je tragično končala s samomorom leta 2023.
'Beli lotos' (The White Lotus) je ameriška črna komično-dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril Mike White. Serija spremlja dogodivščine in medsebojne odnose gostov in zaposlenih v luksuznih letoviščih verige 'Beli lotos' na različnih eksotičnih lokacijah. Serija je znana po svoji satirični kritiki družbe, bogastva in privilegijev ter po napetih zapletih, ki pogosto vodijo do nepričakovanih razpletov.
'Smrt trgovskega potnika' (Death of a Salesman) je slavna gledališka igra ameriškega dramatika Arthurja Millerja, ki je prvič izšla leta 1949. Igra velja za enega največjih dosežkov ameriške dramatike 20. stoletja. Spremlja zgodbo Willyja Lormana, propadajočega trgovskega potnika, ki se bori z iluzijami o uspehu in ameriških sanjah, medtem ko se sooča z razočaranjem in propadom v svojem osebnem življenju in karieri. Igra je močna kritika kapitalizma in pritiska po nenehnem uspehu.
