Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Aubrey Plaza leto po moževi smrti pričakuje prvega otroka

New York, 08. 04. 2026 09.01 pred 52 minutami 1 min branja 9

Avtor:
K.Z.
Aubrey Plaza

Igralka Aubrey Plaza bo jeseni prvič postala mama. Zvezdnica serije Beli lotos, ki je lani ovdovela, se bo otroka razveselila z novim partnerjem Chrisom Abbottom, je za People potrdil njen tiskovni predstavnik.

Aubrey Plaza in njen partner Chris Abbott se bosta razveselila prvega skupnega otroka. Veselo novico je za People potrdil igralkin tiskovni predstavnik, vir blizu para pa je za revijo povedal: "Po čustvenem letu je bilo to čudovito presenečenje." Dodal je, da se igralski par počuti zelo blagoslovljeno.

Aubrey Plaza in Chris Abbott leta 2023 na premieri predstave Danny and the Deep Blue Sea.
FOTO: Profimedia

41-letnica in leto mlajši Abbott sta v preteklosti sodelovala tudi poslovno. Skupaj sta nastopila v eni od gledaliških predstav, leta 2020 pa v filmu Black Bear. 40-letnik trenutno nastopa na Broadwayju v predstavi Smrt trgovskega potnika ameriškega dramatika Arthurja Millerja.

Zvezdnica je v začetku minulega leta ovdovela, potem ko si je njen mož, režiser in scenarist Jeff Baena, sodil sam.

Razlagalnik

Jeff Baena je bil ameriški filmski režiser in scenarist, znan po svojih neodvisnih filmih, kot so 'I Love Your Work', 'The Little Hours' in 'Horse Girl'. Sodeloval je z več znanimi igralci in pogosto ustvarjal dela s posebnim, pogosto črnim humorjem. Njegova kariera se je tragično končala s samomorom leta 2023.

'Beli lotos' (The White Lotus) je ameriška črna komično-dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril Mike White. Serija spremlja dogodivščine in medsebojne odnose gostov in zaposlenih v luksuznih letoviščih verige 'Beli lotos' na različnih eksotičnih lokacijah. Serija je znana po svoji satirični kritiki družbe, bogastva in privilegijev ter po napetih zapletih, ki pogosto vodijo do nepričakovanih razpletov.

'Smrt trgovskega potnika' (Death of a Salesman) je slavna gledališka igra ameriškega dramatika Arthurja Millerja, ki je prvič izšla leta 1949. Igra velja za enega največjih dosežkov ameriške dramatike 20. stoletja. Spremlja zgodbo Willyja Lormana, propadajočega trgovskega potnika, ki se bori z iluzijami o uspehu in ameriških sanjah, medtem ko se sooča z razočaranjem in propadom v svojem osebnem življenju in karieri. Igra je močna kritika kapitalizma in pritiska po nenehnem uspehu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
08. 04. 2026 09.19
Znano je bilo, da sta tekom njunega zakona imela odprti zakon, tako da me čisto nič ne čudi, da je tako zelo hitro prebolela njegovo smrt. Verjetno je ze naslednji mesec našla novega.
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
08. 04. 2026 09.24
mislim da ni razlog odprti zakon ampak ženska narava. se mi zdi da ženske prej prebolijo izgubo v kateremkoli smislu
Odgovori
+2
3 1
Amor Fati
08. 04. 2026 09.31
Zato pa imajo moški hladne prhe in depresijo, zenske pa ramo za jokanje in sladoled.
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
08. 04. 2026 09.43
narava deluje precej preprosto. ljudje smo tisti ki kompliciramo
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
08. 04. 2026 09.49
sploh moški radi razmišljajo in filozofirajo
Odgovori
0 0
sophie25
08. 04. 2026 09.52
sploh moški objokujejo nekaj, kar so sami propomogli, da si izgubili. najprej ignoriranje, nato izguba, ne sprijaznijo se, nato pa sam0m0r.
Odgovori
+1
1 0
sophie25
08. 04. 2026 09.52
znano je, da sta bila odtujena že dosti časa prej.
Odgovori
0 0
SpamEx
08. 04. 2026 09.53
sophie25 no to je samo en aspekt moškega od mnogih. mogoče tvoje izkušnje
Odgovori
0 0
SpamEx
08. 04. 2026 09.54
bi rekel da so ženske bolj praktične
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1633