Aubrey Plaza leto po moževi smrti pričakuje prvega otroka

Aubrey Plaza in njen partner Chris Abbott se bosta razveselila prvega skupnega otroka. Veselo novico je za People potrdil igralkin tiskovni predstavnik, vir blizu para pa je za revijo povedal: "Po čustvenem letu je bilo to čudovito presenečenje." Dodal je, da se igralski par počuti zelo blagoslovljeno.

41-letnica in leto mlajši Abbott sta v preteklosti sodelovala tudi poslovno. Skupaj sta nastopila v eni od gledaliških predstav, leta 2020 pa v filmu Black Bear. 40-letnik trenutno nastopa na Broadwayju v predstavi Smrt trgovskega potnika ameriškega dramatika Arthurja Millerja.

Zvezdnica je v začetku minulega leta ovdovela, potem ko si je njen mož, režiser in scenarist Jeff Baena, sodil sam.