Aubrey Plaza po smrti moža: To je nepredstavljiva tragedija

Aubrey Plaza in Jeff Baena sta bila skupaj več kot desetletje, leta 2020 pa sta si v času pandemije na domu obljubila večno zvestobo in se poročila. Otrok nista imela.

"To je nepredstavljiva tragedija. Vsem, ki ste nam ponudili podporo, smo globoko hvaležni. Prosimo, spoštujte našo zasebnost v tem času," je igralka Aubrey Plaza skupaj z družino pokojnega soproga dejala v izjavi za ameriški portal Page Six. Spomnimo, scenarista in režiserja Jeffa Baena so mrtvega našli v petek, 3. januarja, okoli 10.30 po lokalnem času v njegovi hiši v okolici Los Angelesa. Našel ga je njegov osebni pomočnik.

Baena se je rodil in odraščal v Miamiju, nato pa je obiskoval filmsko šolo na newyorški univerzi in se kmalu po diplomi preselil v Los Angeles, da bi začel svojo kariero v zabavni industriji. Za sabo ima več režijskih in filmskih uspešnic, večkrat pa je sodeloval tudi s svojo ženo. Njegov režijski prvenec je film Life After Beth, v katerem je zaigrala tudi 40-letnica. Med drugim se je kot soscenarist podpisal pod film Odbeetki iz leta 2004, v katerem so zaigrali Jason Schwartzman, Mark Wahlberg, Jude Law in Naomi Watts.