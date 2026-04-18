Aubrey Plaza pokazala nosečniški trebušček

41-letna Aubrey Plaza je, odeta v kratko obleko s potiskom cvetja, prvič uradno pokazala svoj nosečniški trebušček. Zvezdnica se je s stanovskimi kolegi, med katerimi sta bili tudi Whoopi Goldberg in Quinta Brunson , v New Yorku udeležila premiere nove animirane serije Kevin.

Po rdeči preprogi se je zvezdnica sprehodila le nekaj dni po tem, ko je potrdila, da z novim partnerjem Chrisom Abottom, s katerim sta v preteklosti večkrat sodelovala, pričakuje prvega otroka. Da je v veselem pričakovanju, je uradno potrdila med gostovanjem v pogovorni oddaji The View, novico o naraščaju pa so nekaj dni pred tem delili tuji mediji, ki so nosečo igralko z rastočim trebuščkom ujeli v fotografske objektive na ulici.