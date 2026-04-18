Tuja scena

Aubrey Plaza pokazala nosečniški trebušček

New York, 18. 04. 2026 11.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Whoopi Goldberg, Aubrey Plaza in Quinta Brunson

Igralka Aubrey Plaza je na newyorški premieri nove animirane serije Kevin pokazala svoj nosečniški trebušček. Po rdeči preprogi se je zvezdnica sprehodila le nekaj dni po tem, ko je potrdila, da z novim partnerjem Chrisom Abottom pričakuje prvega otroka.

41-letna Aubrey Plaza je, odeta v kratko obleko s potiskom cvetja, prvič uradno pokazala svoj nosečniški trebušček. Zvezdnica se je s stanovskimi kolegi, med katerimi sta bili tudi Whoopi Goldberg in Quinta Brunson, v New Yorku udeležila premiere nove animirane serije Kevin.

FOTO: AP

Po rdeči preprogi se je zvezdnica sprehodila le nekaj dni po tem, ko je potrdila, da z novim partnerjem Chrisom Abottom, s katerim sta v preteklosti večkrat sodelovala, pričakuje prvega otroka. Da je v veselem pričakovanju, je uradno potrdila med gostovanjem v pogovorni oddaji The View, novico o naraščaju pa so nekaj dni pred tem delili tuji mediji, ki so nosečo igralko z rastočim trebuščkom ujeli v fotografske objektive na ulici.

Aubrey Plaza leto po moževi smrti pričakuje prvega otroka

"Po čustvenem letu je bilo to čudovito presenečenje," je povedala igralka, ki je v preteklem letu izgubila moža, režiserja in scenarista Jeffa Beano, ki si je sodil sam.

aubrey plaza nosečnost trebušček

OVO: Čudesa v svetu žuželk za popoln pobeg iz resničnosti

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
