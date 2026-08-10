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Aubrey Plaza prvič postala mama

New York, 10. 08. 2026 12.49 pred 3 urami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Aubrey Plaza in Christopher Abbott

Igralka Aubrey Plaza je postala mama. Zvezdnica serije Beli lotos se je s partnerjem, prav tako igralcem, Christopherjem Abbottom razveselila prvega otroka. Par so opazili med sprehodom z dojenčkom po New Yorku, uradno pa vesele novice še nista potrdila. Kot je za Page Six razkril vir, se je igralka hčerke razveselila zadnji teden julija.

Da je v veselem pričakovanju, je Aubrey Plaza razkrila aprila, dan pozneje, ko je People poročal, da naj bi se jeseni razveselila prvega otroka. "Počutita se zelo blagoslovljena," je takrat za revijo povedal vir blizu para, ki je dodal, da je bilo to lepo presenečenje za zvezdnico, za katero je čustveno zelo težko leto.

Aubrey Plaza je postala prvič mama.
Aubrey Plaza je postala prvič mama.
FOTO: Profimedia

Plaza se je januarja 2025 morala posloviti od odtujenega moža Jeffa Baene, s katerim sta se razšla štiri mesece pred njegovo smrtjo. O tem, kako težko ji je bilo, je igralka javno spregovorila sedem mesecev pozneje, ko je dejala, da je sama zelo vesela, da je še prisotna in funkcionira. Svojo žalost ob žalovanju je primerjala z oceanom grozote, ob tem pa se je zahvalila svojim prijateljem, ki so ji pomagali prebolevati težko obdobje. Nekdanja zakonca sta se poročila maja 2021 po desetletju zveze.

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Kdaj se je začela sestajati z Abbottom, ni znano. Novopečena starša sta skupaj zaigrala v filmu Black Bear in gledališki predstavi Danny and the Deep Blue Sea, zasebno življenje pa skrbno skrivata pred javnostjo.

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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
10. 08. 2026 13.02
Na njegovem mestu, bi preveril očetovstvo...
Odgovori
+1
2 1
stumfeta
10. 08. 2026 15.55
Zakaj?
Odgovori
0 0
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