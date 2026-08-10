Aubrey Plaza prvič postala mama

Da je v veselem pričakovanju, je Aubrey Plaza razkrila aprila, dan pozneje, ko je People poročal, da naj bi se jeseni razveselila prvega otroka. "Počutita se zelo blagoslovljena," je takrat za revijo povedal vir blizu para, ki je dodal, da je bilo to lepo presenečenje za zvezdnico, za katero je čustveno zelo težko leto.

Plaza se je januarja 2025 morala posloviti od odtujenega moža Jeffa Baene, s katerim sta se razšla štiri mesece pred njegovo smrtjo. O tem, kako težko ji je bilo, je igralka javno spregovorila sedem mesecev pozneje, ko je dejala, da je sama zelo vesela, da je še prisotna in funkcionira. Svojo žalost ob žalovanju je primerjala z oceanom grozote, ob tem pa se je zahvalila svojim prijateljem, ki so ji pomagali prebolevati težko obdobje. Nekdanja zakonca sta se poročila maja 2021 po desetletju zveze.