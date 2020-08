August Alsina zaradi kariere prekinil molk o aferi z Jado Pinkett Smith

August Alsina je Jado Pinkett Smith spoznal leta 2015, in sicer prek njenega sina Jadena Smitha. Kmalu so med mladim glasbenikom in skoraj 20 let starejšo igralko preskočile iskrice, za to pa naj bi vedel tudi Will Smith . Novica je v javnost prišla šele pred kratkim, ko jo je v medijih naslovil August. 27-letnik je tako junija prekinil molk, zdaj pa je povedal razlog, zakaj je v javnosti spregovoril o aferi. "Vedno zelo skrbim za svojo zasebnost," je za revijo People povedal pevec: "Ljudje nikoli niso vedeli veliko o mojem ljubezenskem življenju, ker to nikogar ne zanima."

Alsina je priznal, da je počasi začelo njegovo zasebno življenje vplivati na poklicno in želel je znova imeti nadzor nad slednjim. "Nikoli mi ni bilo prav mar, kaj si ljudje mislijo o meni, a moje osebno življenje je začelo vplivati na poslovno. V javnosti so se pojavile laži, ki so vplivale na moje poslovne odnose."Zaradi govoric, ki so se v javnosti širile o njegovem razmerju z Jado, so ga v javnosti predstavili kot nespoštljivega in nepremišljenega človeka, to pa je škodilo njegovemu poslu. "Nikoli se glede tega nisem dobro počutil. Moram paziti na svoje tri nečake. Lahko me sovražite, ampak sem pošten človek. Vse, kar lahko storim, je, da povem resnico."August je svojim nečakom postal zakoniti zastopnik, po tem, ko je bil njegov brat leta 2010 v New Orleansu ustreljen in umorjen, njihova mati pa je umrla zaradi raka leta 2018.

Zvezdnica je sicer o aferi tudi že spregovorila v pogovornem šovuRed Table Talk. "Z Avgustom sem imela prav poseben odnos. Seveda sva bila v razmerju. Takrat sem bila zelo čustveno prizadeta. Spoznala sem, da ne moreš najti sreče, če nisi srečen sam s seboj. Želela sem se le dobro počutiti,"je še pojasnila svojo odločitev za afero. "V veliko veselje mi je bilo, da sem nekomu omogočila, da se boljše počuti," je povedala. "Tega sploh ne razumem kot prevaro."

Vse od leta 2013 se v Hollywoodu šepeta o nenavadnem zakonu Jade in Willa Smitha, ker naj bi bila v odprtem razmerju. Poročila sta se leta 1997 in imata skupaj dva otroka, 22-letnega sinaJadena in 19-letno hčer Willow.