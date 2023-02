Austin Butler je pil stopljen sladoled, da bi se zredil za vlogo

Austin Butler je gostoval v oddaji Awards Circuit, kjer je govoril o drami Elvis, v kateri je upodobil legendo rokenrola. Ker je Elvis Presley zadnjih nekaj let pred smrtjo pridobil na teži, se je moral za vlogo zrediti tudi igralec. Dejal je, da je od nekoga slišal, da se je igralec Ryan Gosling za vlogo zredil tako, da je v mikrovalovno pečico dal sladoled in ga nato stopljenega spil, zato se je odločil, da to poskusi tudi sam, a se je na koncu počutil grozno.

Poleg sladoleda je zvezdnik jedel še druge slaščice. "Kupil sem si ogromno krofov in vse pojedel. Resnično sem pridobil nekaj kilogramov. Za kak teden je to zabavno, nato pa se v svojem telesu počutiš grozno," je dejal 31-letni Austin, ki je na koncu v filmu nosil kostum, ki mu je naredil močnejšo postavo.

Nedavno je Austin spregovoril o tem, da je imel zaradi Elvisovega naglasa in petja v filmu precej težav. "Znebil sem se naglasa, a verjetno sem si z vsem tem petjem poškodoval glasilke. Za eno pesem smo naredili tudi 40 posnetkov," je pojasnil.