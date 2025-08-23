Austin Butler je zaradi hude migrene za nekaj minut izgubil vid

Ameriški igralec Austin Butler je razkril, da se je v preteklih letih spopadal s številnimi zdravstvenimi težavami. Kot je spomnil, se je leta 2023 na letalu zbudil s hudo migreno, ob tem pa je za nekaj sekund izgubil vid, je povedal za revijo Men's Health .

Kot je povedal, o dogodku ni preveč razmišljal, saj se je že naslednji dan ponovno odpravil na snemanje. Domneval je namreč, da je bila kratkotrajna izguba vida posledica pomanjkanja spanja.

Ob tem je spomnil še na dogodek izpred let, ko se je po koncu snemanja filma Elvis, za katerega je bil med drugim nominiran za oskarja za glavno moško vlogo, zbudil z močno bolečino v trebuhu, podobno vnetju slepiča. Zaradi tega so ga morali hospitalizirati.

Poleg tega pa je osem mesecev trpel zaradi hudih bolečin v stopalu, zaradi česar je hodil s pokrčenimi prsti na nogah. Kriva za bolečino je bila črepinja, velika kot riževo zrno.

Butler skupaj z zvezdnico Zoe Kravitz te dni predstavlja nov film Caugh Stealing (Ujet pri dejanju), ki bo izšel prihodnji teden. V njem zaigra tudi portoriški zvezdnik Bad Bunny.