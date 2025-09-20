Austin Butler kupil vilo Brada Pitta, v katero so nedavno vlomili

Skoraj tri mesece za tem, ko so nepridipravi vlomili v vilo Brada Pitta, je nepremičnino kupil igralec Austin Butler. Kot je junija za Page Six povedala policija, so v času, ko je 61-letnik promoviral novi film, v njegovo hišo vdrli trije osumljenci, ki so preskočili ograjo in skozi okno splezali v stanovanjski del. Kolikšno škodo so povzročili, javnosti ni znano.
Pitt je nepremičnino prodal približno dve leti za tem, ko sta z Aileen Getty, dedinjo naftnega mogotca, zamenjala posestvi. Nepremičnino, ki je znana pod imenom The Steel House, je od Gettyjeve kupil za 4,7 milijona evrov, medtem ko je ona od njega kupila nepremičnino v isti soseski, zanjo pa odštela 28 milijonov evrov.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Vila, ki je sedaj v Butlerjevi lasti, ima tri spalnice, notranjo savno in zunanji bazen. Novo domovanje si je omislil tudi Pitt, ki je septembra kupil nepremičnino v Hollywood Hillsu, ki ima boljši varnostni sistem, zanjo pa je odštel nekaj več kot 10 milijonov evrov, nedavno pa naj bi se tja tudi preselil.
"Želel je živeti nekje, kjer mu lahko zagotovijo boljše varovanje in ima več zasebnosti, ta hiša pa je ujela njegovo pozornost," je o novi Pittovi nepremičnini povedal vir za The Post. Vila naj bi bila prej v lasti kitarista skupine The Killers, Davea Keuninga."Še preden so vdrli v njegovo hišo, je bila varnost težava," je še povedal vir.
