Austin Butler nekdanjo punco Vanesso Hudgens omenja kot prijateljico

"Mesec dni, preden sem izvedel, da bodo snemali film Elvis, sem se s prijateljico sprehajal po mestu in si ogledoval novoletne lučke. Na radiu se je predvajala ena izmed Elvisovih pesmi in začel sem peti. Takrat mi je prijateljica rekla, da bi moral jaz igrati slavnega pevca," je zgodbo o tem, kako je začel razmišljati o vlogi, razkril igralec Austin Butler za Hollywood Reporter .

Čeprav je igralec idejo prijateljice takrat zavrnil, je kasneje, ko ga je slišala igrati klavir, še enkrat dejala, naj se potrudi dobiti vlogo v filmu. "Le teden dni kasneje me je poklical agent in mi povedal za snemanje filma," je še priznal 31-letnik.

Vanessa Hudgens in Austin Butler

V svojih pogovorih Austin svoje prijateljice nikoli ne imenuje z imenom, večina oboževalcev pa je prepričanih, da govori o svojem nekdanjem dekletu Vanessi Hudgens. 34-letna zvezdnica je namreč v oddaji Live With Kelly and Ryanom leta 2019 povedala enako zgodbo kot igralec, prav tako se je na Instagramu močno razveselila, ko je izvedela, da je dobil vlogo. "Srečna sem do neba. Komaj čakam. Zelo sem ponosna nate," je zapisala v objavi.