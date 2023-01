Austin Butler o Lisi Marie Presley: Nikoli ne bom pozabil njene topline

Austin Butler , ki je lani navduševal v filmu Elvis , je po smrti Lise Marie Presley za E! News podal izjavo za javnost, v kateri je pevkinim hčeram in materi izrazil sožalje. "Moje srce je popolnoma pretreseno za Riley , Finley , Harper in Priscillo ob nenadni izgubi Lise Marie. Večno bom hvaležen za čas, ko sem imel to srečo, da sem lahko bil obkrožen s svetlo lučjo. Te tihe trenutke bom cenil za vedno. Nikoli ne bom pozabil njene topline, ljubezni in pristnosti."

Austin Butler in Lise Marie Presley sta v zadnjem letu skupaj preživela veliko časa, in sicer zaradi promocije drame Elvis.

Po smrti pevke so se oglasili še številni drugi zvezdniki, med njimi tudi njen nekdanji mož Nicolas Cage. "To je uničujoča novica. Lisa je bila od vseh, kar sem jih kdaj srečal, najbolj nasmejana. Osvetlila je vsak prostor, moje srce je strto," je zapisal in dodal, da je našel nekaj tolažbe v tem, da je sedaj znova združena s svojim sinom. Sožalje je izrazila tudi igralka Rita Wilson, ki je z družino Presley preživela veliko časa med promocijsko turnejo Elvisa, v katerem je zaigral njen mož Tom Hanks. "Lisa Marie je bila tako iskrena in neposredna, ranljiva, v stanju pričakovanja filma. Tako zgovorna je bila o svojem očetu, o tem, kaj ji film pomeni, da je bilo to praznovanje njenega očeta."