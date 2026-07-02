'Avč!': Đoković prestrašil pobiralko žogic

"Žal mi je, če sem jo prestrašil, najbrž ni bila tako dobra šala, me je pa sprostila na igrišču," je dejal srbski teniški as po koncu obračuna. Trenutek je sicer nasmejal tako občinstvo kot pobiralko žogic. Da je bilo simpatično, se je strinjala tudi povezovalka programa, ki je pomirila Đokovića, češ da ni prestopil meje dobrega okusa.

Še pred začetkom turnirja je Srb moči nabiral na londonskem koncertu Bad Bunnyja. Športnik je stopil tudi na oder, kjer je napovedal eno od pesmi, medtem ko je med občinstvom na poskočne ritme latinske glasbe poplesovala glasbena zvezdnica Adele.