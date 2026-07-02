Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Avč!': Đoković prestrašil pobiralko žogic

Wimbledon, 02. 07. 2026 07.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Novak Đoković

Kljub intenzivnosti tekmovanja si je Đoković na znameniti zelenici Wimbledona vzel trenutek za humor. Potem ko je pobiralko žogic prosil za pomoč pri odstranjevanju etikete na majici, je teniški as mladenko prestrašil, češ da ga je urezala. Trenutek kasneje sta oba planila v smeh, Srb pa se ji je kasneje opravičil za trenutek neresnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Žal mi je, če sem jo prestrašil, najbrž ni bila tako dobra šala, me je pa sprostila na igrišču," je dejal srbski teniški as po koncu obračuna. Trenutek je sicer nasmejal tako občinstvo kot pobiralko žogic. Da je bilo simpatično, se je strinjala tudi povezovalka programa, ki je pomirila Đokovića, češ da ni prestopil meje dobrega okusa.

Še pred začetkom turnirja je Srb moči nabiral na londonskem koncertu Bad Bunnyja. Športnik je stopil tudi na oder, kjer je napovedal eno od pesmi, medtem ko je med občinstvom na poskočne ritme latinske glasbe poplesovala glasbena zvezdnica Adele.

Novak Đoković tenis Wimbledon šala pobiralka žogic

Danny Glover razkril, da ima Alzheimerjevo bolezen: Vse bo drugače

24ur.com Jelena Đoković po Novakovem porazu: Glavo gor, Spidey!
24ur.com Đoković po žaljivih komentarjih na račun srbskih navijačev zavrnil intervju
Moskisvet.com Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
24ur.com Zakaj je Kek na tekmi proti Srbiji zamenjal Šeška?
24ur.com Dodik žaljivo o Đokovićih: Težki so ... Precejšnja ciganija, ti povem
24ur.com Na trgu, na podzemni, pred stadionom, na tribunah: 'Slovenijaaa gre naprej!'
24ur.com Slovenec, ki ga je kapetan Zvezde udarjal brez milosti: 'Verjetno bi nadaljeval do onemoglosti'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Modrijani pripravljajo posebno presenečenje za otroke
Modrijani pripravljajo posebno presenečenje za otroke
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki znanega slovenskega para ob obletnici ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Ana Colja z motorjem prevozila skoraj 3000 kilometrov po Balkanu
Ana Colja z motorjem prevozila skoraj 3000 kilometrov po Balkanu
vizita
Portal
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Kaj piti in jesti, ko pritisne vročinski val?
Kaj piti in jesti, ko pritisne vročinski val?
cekin
Portal
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
moskisvet
Portal
Nekoč simbol hollywoodskega kaosa, danes... popoln preobrat
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne čistite z belilom: lahko naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763