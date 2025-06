Avgusta pred oltar hči Steva Jobsa, med svati tudi Kamala Harris in družina Gates

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Par je razmerje potrdil pred enim letom na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je Charles osvojil ekipno zlato medaljo v ježi in preskakovanju ovir. Poroka pa naj ne bi bila posebna le zaradi idilične pokrajine, temveč tudi zaradi seznama svatov, na katerem so se znašla številna znana imena, poroča urednik Daily Maila , Richard Eden .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med povabljenimi naj bi tako bili princesa Beatrice, Kamala Harris ter Jennifer in Phoebe Gates, ki sta nevestini dobri prijateljici. Dekleti sta hčerki soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa in se bosta skoraj zagotovo udeležili poroke. Med družinskimi člani, ki naj bi se udeležili poročnega slavja, bosta tudi Evin starejši brat Reed in sestra Erin, medtem ko udeležba sestre Lise, Steveove hčerke iz prvega zakona, še naj ne bi bila potrjena.