Aviciijeva zapuščina bo oživela: družina dala zeleno luč za izdajo nedokončanega albuma

20. aprila letos bo minilo točno eno leto, odkar je svet zapustil švedski glasbenik Tim Bergling, javnosti znan kot DJ Avicii. Njegova družina je podala javno izjavo, da bo ob obletnici njegove smrti izšel singl in kasneje album z nikoli predvajanimi skladbami, ki jih je snemal pred smrtjo.

20. aprila lani je v 29. letu starosti svet zapustil eden najuspešnejših DJ-jev 21.stoletja, Tim Bergling – javnosti znan kot DJ Avicii. Bergling je sodeloval s številnimi glasbeniki in tekstopisci, s katerimi je ustvaril glasbene hite, kot so Wake Me Up, Hey Brother, Levels, Addicted To Love, Lonely Together in mnoge druge.

Eden največjih DJ-jev 21. stoletja je svet zapustil v 29. letu starosti FOTO: Profimedia

Pokojnikova družina se je odločila za posebno obeleženje obletnice njegove smrti: poklonili se mu bodo z izdajo njegovega novega albuma s skladbami, ki jih je 28-letnik snemal malo pred smrtjo in ki jih javnost še ni imela priložnost slišati. Album bo nosil Aviciijevo pravo ime 'Tim', družina pa je svojo odločitev pojasnila v izjavi odprtega tipa, ki jo je Aviciijeva nekdanja ekipa povzela v zapis: ''Ko je 20. aprila 2018 umrl Tim Berling, je za seboj zapustil nedokončan album. Vse skladbe so bile skoraj dokončane, poleg so bila besedila, elektronska sporočila in dogovori, ki jih je sklepal z drugimi glasbeniki. Slednji so se odločili nadaljevati njegovo vizijo in dokončati začeto. Singl SOS bo luč sveta ugledal 10. aprila 2019, celoten album pa bo javnosti dostopen 6. junija 2019. Celoten zaslužek od prodaje albuma bo namenjen Timovi neprofitni organizaciji Tim Bergling Foundation, ki se med drugim posveča pomaganju tistim, ki trpijo za duševnimi boleznimi in so pokazali nagnjenost k samomoru.''

Album, na katerem je delal Avicii pred smrtjo, bo javnosti dostopen 6. junija 2019 FOTO: Profimedia