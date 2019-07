Aviciijev oče: čez rob so ga pognale majhne stvari

Aviciija, ki je s hiti Levels, Wake Me Up in Hey Brother dominiral na glasbenih lestvicah, so aprila 2018 našli mrtvega v hotelski sobi v omanskem Muškatu. V izjavi, ki jo je v javnost poslala družina, je bilo zapisano, da je glasbenik storil samomor. Družina je takrat razkrila tudi, da je Avicii napisal poslovilno pismo: "Ko je končal turnejo, je želel v življenju najti ravnovesje, da bi bil srečen in bi lahko delal tisto, kar je imel najraje – glasbo ... A ni mogel več nadaljevati. Želel je najti mir."

Klas Bergling, Aviciijev oče, je bil povabljen na CNN, kjer je spregovoril o pokojnem sinu. V intervjuju je tako dejal, da je bilo kar nekaj vzrokov, ki so vodili do njegove prehitre smrti, eden od vzrokov je bil zagotovo tudi prenaporen urnik.

Iskreno pa je dejal tudi, da zvezdnik ni načrtoval samomora: "Naša teorija je, da ni načrtoval samomora – vse skupaj je bila bolj prometna nesreča, veliko stvari se je zgodilo, da je prišel do te 'postaje', kjer je izgubil nadzor."

"Kadar je bil v slabem stanju, nas je vedno poklical. Govorili smo o tem, kaj si misli o življenju, meditaciji, ljubezni ... Bili so dolgi pogovori, daljši od ene ure. Ko si zelo ali skrajno vesel, so majhne stvari, ki te naredijo žalostnega ali te vržejo iz tira, mislim, da je bilo nekaj takega. Kot DJ ali umetnik greš skozi veliko stvari, ki si jih ne želiš, na koncu to uniči del tebe, tukaj je tudi njihov način življenja – potovanja, letališča, dolge noči ..."

Pokojnikova družina se je aprila odločila tudi za posebno obeleženje obletnice njegove smrti: poklonili se mu bodo z izdajo njegovega novega albuma s skladbami, ki jih je 28-letnik snemal malo pred smrtjo in ki jih javnost še ni imela priložnost slišati. Celoten zaslužek od prodaje albuma pa je namenjen Timovi neprofitni organizaciji Tim Bergling Foundation, ki se med drugim posveča pomoči tistim, ki trpijo za duševnimi boleznimi in so pokazali nagnjenost k samomoru.