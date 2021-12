Aviciijev oče tri leta po sinovi smrti spregovoril o njegovem življenju

Klas Bergling, oče pokojnega švedskega didžeja Aviciija, je v redkem intervjuju za javnost spregovoril o sinovem življenju in težavah z alkoholom ter duševnim zdravjem, s katerimi se je boril že od malih nog. “Tim je bil izjemno sramežljiv in čeprav je bil izredno ponosen na svoje delo, Tim ni želel biti Avicii, želel je biti zgolj Tim,” je dejal žalujoči oče, ki je v spomin sinu ustanovil organizacijo, s katero opozarja na omenjeni problematiki.

Klas Bergling, ki je v preteklosti v javnosti le redko govoril o sinovem življenju in smrti, je sedaj v pogovoru za Sunday Times prvič razkril podrobnosti iz življenja švedskega didžeja Aviciija (rojen Tim Bergling), ki je umrl v 28. letu starosti. Bergling je pojasnil, da se je za javno pojavo glasbenika skrivalo precej težko življenje.

Avicii je umrl v 28. letu starosti, njegova glasba pa živi še danes.

“Tim je bil že kot otrok izjemno nervozen. Bil je resen otrok, ki se je spopadal z veliko mero tesnobe, ta pa se je tekom najstniških let le še razširila,” je povedal in dodal, da vsega pravzaprav kot starš sploh opazil ni. “Nikoli ni bil človek, ki bi stopil v sobo, polno ljudi in pričel govoriti.” Pojasnil je, da je problem nastal, ko je postal slaven in je svoje težave prikrival z uživanjem alkohola, da bi se pred oboževalci lahko sprostil. O težavah z alkoholom je pred leti spregovori tudi sam glasbenik, ki se je spominjal, kako strah ga je bilo piti na začetku, saj ni želel česa uničiti, a da ga je nato spoznanje, da je trezen preveč resen, prepričalo v napačno početje. Prekomerno uživanje alkohola ga je večkrat prisililo k hospitalizaciji zaradi poškodb notranjih organov. Zdravljenje, ki je delno vsebovalo tudi jemanje zdravil, pa je pri glasbeniku nato sprožilo novo težavo – odvisnost.

Aviciijev oče je v intervjuju za angleški časnik dejal, da je ravno v tem času postal zelo zaskrbljen za svojega sina in njegovo zdravje. Tako se je leta 2015 družina celo soočila z glasbenikom in ga poslala na rehabilitacijo, kjer pa so se ob odsotnosti substanc ponovno pojavile težave z duševnim zdravjem, ki so Tima pestile že od malih nog. Zaradi tega je Avicii naznanil predčasno upokojitev v upanju, da bi to pomagalo pri njegovem zdravljenju.

Klas Bergling tri leta po sinovi smrti še vedno žaluje, velik del njegove travme pa ostaja način, kako je sina izgubil: “Takšni smo ljudje. Vedno si želimo razlog, vedno si želimo razlago,” je dejal in poudaril, da sta slava in bogastvo izjemno nevarna kombinacija. “Žalovanje je še vedno težko, a vem, da bo nekega dne boljše. Tim ostaja v mojem srcu in čeprav je bil zelo ponosen na svoje delo, vem, da Tim ni želel biti Avicii, želel je biti zgolj Tim,” je še povedal Klas, ki je tudi zaradi tega razloga v spomin sinu ustanovil organizacijo Tim Bergling Foundation, s katero opozarja na vse omenjene problematike.