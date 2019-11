Avril Lavigne po dveh letih znova samska

35-letna pevka Avril Lavigne se je marca leta 2018 zaljubila v 33-letnega milijarderja Phillipa Sarofima , prvič pa so ju skupaj videli na večerji v Los Angelesu. V javnosti sta bila letos videna le redko, zadnjič so ju paparaci opazili junija, ko sta nakupovala v Kaliforniji. Po poročanju več tujih medijev pa sta se pred kratkim odločila, da bosta po dveh letih prekinila razmerje in odšla vsak svojo pot.

Avril, ki se je zaradi težav z boreliozo umaknila iz javnosti, je bila med letoma 2013 in 2015 poročena s pevcem skupine Nickelback Chadom Kroegerjem, med letoma 2006 in 2010 pa s pevcem skupine Sum 41 Deryckom Whibleyjem.

Februarja je v intervjuju za USA Today spregovorila, da sta njena nekdanja moža odlična človeka: "Bila sem poročena, živeli smo skupaj, poznali smo ostale člane družine, vsi so tudi dobro poznali mene, predvsem s Chadom sva si ostala zelo blizu in se še vedno spoštujeva. Stal mi je ob strani, ko sem preživela veliko padcev v življenju, in me je velikokrat zaščitil. Še vedno mi predstavlja del družine."

Sicer pa je imel tudi Phillip zanimivo ljubezensko preteklost, saj je bil pred časom poročen z Lori Krohn, nato pa se je poročil še z njeno mamo.