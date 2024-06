Avril Lavigne po koncertu v puljski Areni: Hrvaška je bila absolutno nora

Avril Lavigne še vedno zbira vtise po koncertu pri naših južnih sosedih. "Hrvaška je bila absolutno nora," je na svojem računu na Instagramu zapisala glasbenica. "Igrati pred nabito polnimi tribunami v več kot 2000 let starem amfiteatru je trenutek, ki se zgodi enkrat v življenju," je še dodala in delila nekaj utrinkov s koncerta, na katerem je bil tudi marsikateri Slovenec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Spomnimo, glasbenica je pred slabim tednom nastopila v puljski Areni. "Pozdravljena, Hrvaška, ne morem verjeti, da je to moj prvi koncert tukaj, hvala, ker ste prišli. Kako kul je tukaj nastopati, kjer je toliko zgodovine in tako lepo prizorišče, potrudimo se, da bo to zares večer, ki si ga bomo zapomnili," je dejala ob začetku koncerta, na katerem je izvedla številne uspešnice.