Avril Lavigne skrivaj postala mama

Avril Lavigne je mama. Pevka se je prvega otroka razveselila z moškim, katerega identitete ni razkrila, na družbenem omrežju, kjer je sporočila veselo novico, pa je ob fotografiji z dojenčico zapisala: "Prišla je najina majhna princesa!"

42-letno pevko so v javnosti nazadnje opazili aprila, ko je po zabavi s prijatelji zapuščala enega od hotelov v Los Angelesu. Julija je kot gostja presenečenja nastopila na poroki Taylor Swift in Travisa Kelcea .

Zvezdničin zadnji partner, s katerim se je pojavila v javnosti, je raper Tyga, s katerim naj bi se začela sestajati v začetku leta 2023. Marca tistega leta so ju fotografi ujeli med poljubljanjem v Parizu. Razšla naj bi se že čez nekaj mesecev. Pred njim je bila Lavigne zaročena s pevcem Mod Sunom, zaroko pa je Avril razdrla februarja 2023. Med letoma 2006 in 2010 je bila poročena s pevcem skupine Sum 41, Deryckom Whibleyjem, med letoma 2013 in 2015 pa s pevcem skupine Nickleback, Chadom Kroegerjem.