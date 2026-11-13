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Avril Lavigne skrivaj postala mama

Los Angeles, 13. 11. 2026 17.40 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Avril Lavigne

Pevka Avril Lavigne, ki je zaslovela s pesmimi Complicated, Sk8er Boi in I'm With You, je na družbenem omrežju sporočila, da se je skrivaj razveselila hčerke. Deklica je 42-letničin prvi otrok, kdo je njen oče, pa ni razkrila.

Avril Lavigne je mama. Pevka se je prvega otroka razveselila z moškim, katerega identitete ni razkrila, na družbenem omrežju, kjer je sporočila veselo novico, pa je ob fotografiji z dojenčico zapisala: "Prišla je najina majhna princesa!"

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42-letno pevko so v javnosti nazadnje opazili aprila, ko je po zabavi s prijatelji zapuščala enega od hotelov v Los Angelesu. Julija je kot gostja presenečenja nastopila na poroki Taylor Swift in Travisa Kelcea.

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Zvezdničin zadnji partner, s katerim se je pojavila v javnosti, je raper Tyga, s katerim naj bi se začela sestajati v začetku leta 2023. Marca tistega leta so ju fotografi ujeli med poljubljanjem v Parizu. Razšla naj bi se že čez nekaj mesecev. Pred njim je bila Lavigne zaročena s pevcem Mod Sunom, zaroko pa je Avril razdrla februarja 2023. Med letoma 2006 in 2010 je bila poročena s pevcem skupine Sum 41, Deryckom Whibleyjem, med letoma 2013 in 2015 pa s pevcem skupine Nickleback, Chadom Kroegerjem.

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