Avstralec trdi, da je sin princa Charlesa in Camille

Mediji na Otoku zadnje dni poročajo, da imata britanska kraljeva zakonca princ Charles in vojvodinja Camilla Parker nezakonskega sina. Spočet naj bi bil, ko je imel princ šele 17 let, ko je imel otrok 18 mesecev, pa so ga dali v posvojitev.

52-letni Simon Dorante - Day trdi, da je nezakonski sin britanskega princa Charlesa in vojvodinje Camille Parker. Avstralec trdi, da se je rodil 18-letni Camilli v razmerju s 17-letnim princem. Simon je medijem zaupal še, da ga je posvojila Winifred, ena od zaposlenih na britanskem kraljevem dvoru, nato pa sta zanj skrbela Karen in David Day, dodal je tudi, da mu je Winifred priznala, kdo sta njegova prava starša. Avstralec pa trdi tudi, da je zanj vedela celo princesa Diana, in če ne bi umrla v tragični nesreči, bi kraljeva družina celo priznala njegov obstoj: "Prepričan sem, da je princesa Diana vedela za moj obstoj, sestavila je vse koščke na kup in dobila odgovor na to, kaj se dogaja okoli nje ... mislim, da je želela o tem tudi javno spregovoriti." Simon tako zdaj od Charlesa in Camille zahteva DNK test, s katero bi dokazal, da je res njun sin. Svoje trditve je podprl tudi s fotografijo iz mladosti, na kateri naj bi bila vidna podobnost tako z očetom kot tudi s 'polbratom' Williamom.