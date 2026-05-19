Avstralka na Evroviziji nosila opravo za 20 tisočakov

Tudi več dni po finalu letošnje Evrovizije mnogi še govorijo o nekaterih nepozabnih podrobnostih tekmovanja. Med njimi je tudi oprava avstralske predstavnice Delte Goodrem. Pevka je nastopila oblečena v razkošno zlato kreacijo, okrašeno s po meri izdelanimi perlicami, celotna oprava pa naj bi bila vredna nekaj manj kot 20.000 evrov.

Delta Goodrem

Kreacija je nastala v sodelovanju med avstralsko oblikovalko Nicky Apostolopoulos in njeno blagovno znamko Velani, zlatarno House of Emmanuele in stilistko Tori Knowles. Izdelava obleke je trajala 500 ur, okrašena pa je bila s 7000 kristali Swarovski. Sama obleka naj bi sicer stala nekaj manj kot 7000 evrov, po meri izdelane perlice iz kristalov pa so vredne skoraj 13.000 evrov.

"Ustvarjanje Deltine evrovizijske obleke je bilo pravo modno potovanje – združitev ustvarjalnosti, spretnosti in močnega sodelovanja," je na družbenem omrežju zapisala oblikovalka Apostolopoulos, ki je navdih za obleko našla v sami pesmi Eclipse. Dodala je, da je bila vsaka podrobnost ustvarjena s skrbnostjo in posebno idejo. "7000 kristalov Swarovski, 500 ur dela in skupna strast, da ustvarimo nekaj nepozabnega za svetovni oder," je še pripisala.

