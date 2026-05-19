Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Avstralka na Evroviziji nosila opravo za 20 tisočakov

Dunaj, 19. 05. 2026 14.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Delta Goodrem

Čeprav avstralska predstavnica na Evroviziji ni zmagala, pa je Delta Goodrem mnogim ostala v spominu tudi zaradi nepozabne oprave. Kot piše Daily Mail, naj bi bila njena obleka z ročno prišitimi in po meri izdelanimi perlicami vredna okoli 20.000 evrov.

Tudi več dni po finalu letošnje Evrovizije mnogi še govorijo o nekaterih nepozabnih podrobnostih tekmovanja. Med njimi je tudi oprava avstralske predstavnice Delte Goodrem. Pevka je nastopila oblečena v razkošno zlato kreacijo, okrašeno s po meri izdelanimi perlicami, celotna oprava pa naj bi bila vredna nekaj manj kot 20.000 evrov.

Delta Goodrem
Delta Goodrem
FOTO: Profimedia

Kreacija je nastala v sodelovanju med avstralsko oblikovalko Nicky Apostolopoulos in njeno blagovno znamko Velani, zlatarno House of Emmanuele in stilistko Tori Knowles. Izdelava obleke je trajala 500 ur, okrašena pa je bila s 7000 kristali Swarovski. Sama obleka naj bi sicer stala nekaj manj kot 7000 evrov, po meri izdelane perlice iz kristalov pa so vredne skoraj 13.000 evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ustvarjanje Deltine evrovizijske obleke je bilo pravo modno potovanje – združitev ustvarjalnosti, spretnosti in močnega sodelovanja," je na družbenem omrežju zapisala oblikovalka Apostolopoulos, ki je navdih za obleko našla v sami pesmi Eclipse. Dodala je, da je bila vsaka podrobnost ustvarjena s skrbnostjo in posebno idejo. "7000 kristalov Swarovski, 500 ur dela in skupna strast, da ustvarimo nekaj nepozabnega za svetovni oder," je še pripisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obleko so krasili kristali, razporejeni v vzorec, ki spominja na zvezdni prah, celotnemu videzu pa je dodatno dramatičnost dala padajoča pelerina in vpadljiva dekoracija sonca in lune na izrezu.

delta goodrem evrovizija avstralija obleka

Brat princese Diane znova dahnil usodni 'da': poročil se je še četrtič

24ur.com Simone Biles za poročno obleko odštela 'le' dobrih sto evrov
Zadovoljna.si Na večerjo se je odpravila s torbico za 14 tisoč evrov
Zadovoljna.si To je mini obleka, ki jo je stala skoraj 10.000 evrov
24ur.com Bo Jutta Leerdam na račun razkazovanja spodnjega perila zaslužila milijon?
Zadovoljna.si Kraljica Letizia navdušila v obleki za 23 evrov
Moskisvet.com Poglejte, kakšne spodnjice nosi, vredne so več kot 5.000 evrov
Cekin.si 'Tihi luksuz' Jelene Đoković. Toliko denarja je odštela za elegantno obleko, v kateri je blestela
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
To wellness centri skrivajo pred množicami
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713