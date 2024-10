Avstralska breakdancerka navdušila z elegantnim videzom

Avstralska breakdancerka Rachael Gunn , ki je pozornost pritegnila z nastopom na olimpijskih igrah v Parizu, pozneje pa postala spletna senzacija s svojim 'kengurujskim plesom', je nekaj mesecev po zaključku tekmovanja zablestela na naslovnici revije Stellar , na kateri je svojo slavno zeleno trenirko zamenjala z elegantno modro obleko in sandali, z njo pa sporoča, da je sramotenje in negativni komentarji niso zlomili in še vedno trdno stoji za tem, kar je naredila.

37-letnica z umetniškim imenom Raygun je vodilna avstralska breakdancerka in strokovnjakinja za breakdance, ima pa tudi doktorat iz kulturologije, na Univerzi Macquarie v Sydneyju kot raziskovalka kreativnih umetnosti proučuje kulturno politiko breakdancea. Umetnica je še pred izidom nove izdaje revije Stellar, katere naslovnico krasi, svojim oboževalcem pokazala svojo elegantno podobo, ob njeni fotografiji pa je citat iz intervjuja, ki bo objavljen v reviji, v katerem sporoča: "Niste me zlomili. Ni vam uspelo. Stojim za svojim delom."

Raygun je v novi olimpijski disciplini brejsking predstavljala Avstralijo, a na koncu s svojim nastopom, ki so ga nekateri opisali kot pretegovanje mačke v pesku in kenguruja z epileptičnim napadom, ni osvojila niti ene same točke. Gunn je pozneje svoj nastop zagovarjala tudi v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Nisem se zavedala, da bo to odprlo vrata tolikšnemu sovraštvu, ki je bilo kar precej uničujoče. Kljub temu da sem se izpostavila in se zabavala, sem vse skupaj vzelo zelo resno. Zelo sem garala med pripravami na olimpijske igre in dala vse od sebe."