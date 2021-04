Avstralska voditeljica nad Harryja in Meghan: Naj že utihneta

Nekateri britanski mediji so lažno navajali Meghanine prijatelje, da naj bi se nekdanja igralka za to odločila, ker ni želela pozornosti prevzemati nase na tako pomembnem dogodku, kot je pogreb princa Filipa, pokojnega moža kraljice Elizabete II. Te novice je očitno videla tudi omenjena voditeljica.

"To me res razjezi. Do zdaj sem bila tiho, kar se tiče Meghan in Harryja, a če je to res, sem zelo jezna. Še vedno sta mi všeč, a vseeno sta me malo razočarala," je povedala Edwina in dodala, da se seveda vsem zdi, da bi Meghan na pogrebu lahko odvračala pozornost od pomembnih stvari, torej slovesa od princa Filipa, in dodala:"Ampak da to rečeta tudi na glas. Samo strinjajta se z uradnim razlogom, ki ga izda kraljevi dvor, in to je to. Naj že enkrat utihneta!"

Gledalci jutranjega programa niso bili najbolj navdušeni nad njenim izlivom mnenj o priljubljenem princu in njegovi ženi. Na Twitterju se je takoj po njeni izjavi namreč vsul plaz kritik na njen račun. "Če ti Meghan ni všeč, preprosto ne govori o njej, ampak to ne bi bilo dobro za gledanost, kajne? Hinavka."

Drugi tvit se glasi: "Edwina je tu zelo hinavska. Najprej informacijo, da naj bi to povedal Meghanin 'prijatelj', jemlje kot kredibilno, potem pa še reče, naj Meghan utihne. Meghan ni nič povedala javno."