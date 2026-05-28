Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Avstralska vplivnica izzvala bes: Louis Vuitton šatulja boljša od otrok

Avstralija, 28. 05. 2026 08.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Elle Ferguson

Da bi pritegnili pozornost, so vplivneži pripravljeni storiti marsikaj. Tokrat se šala ni posrečila Avstralki Elle Ferguson, ki je objavila posnetek dizajnerske škatlice za nakit Louis Vuitton in jo primerjala z otroki. Pod objavo so se vsuli komentarji razdeljenih sledilcev: zgroženost, kritike in tudi podpora.

Avstralska vplivnica Elle Ferguson, ki jo na Instagramu spremlja skoraj 700 tisoč sledilcev, se je znašla v središču pozornosti in številnih razprav, potem ko je na družbenih omrežjih delila objavo, ki je povzročila mešane odzive javnosti.

41-letna vplivnica je namreč objavila posnetek svojega obiska priznane blagovne znamke Louis Vuitton, kjer je pozirala z dizajnersko škatlico za nakit v obliki školjke - njena vrednost je ocenjena na približno 20 tisoč evrov. Gre za luksuzen kos s prepoznavnim monogramom znamke in zlatimi detajli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob posnetek je zapisala: "Ravnokar sem videla, da je nekdo iz moje srednje šole objavil fotografijo svojih treh otrok in zraven napisal: 'Kaj bi lahko bilo boljše od tega?'. No, z vsem dolžnim spoštovanjem: škatlica za nakit Louis Vuitton v vrednosti 23 tisoč dolarjev."

Kljub temu da je Elle dodala: "To vzemite v zakup s kančkom humorja," se je nad njo zgrnila poplava komentarjev. Večina je bila zgrožena in odkrito kritizirala njeno 'neokusno' objavo. "Upam, da se šališ. Otroci so še vedno boljši od kičaste škatlice za nakit Louis Vuitton", "Ta škatlica ti nikoli ne bo rekla: 'Mami, ljubim te najbolj na svetu'".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub vsemu so se našli tudi tisti, ki so jo podprli in objavo vzeli kot šalo: "Imam tri otroke in imaš popolnoma prav".

Elle Ferguson je že prej polnila medijske naslovnice s svojimi modnimi izbirami. Nazadnje je pozornost javnosti pritegnila z drzno modno izbiro, ko je pozirala brez modrčka v vijolični obleki z globokim izrezom. Tudi to je naletelo na buren odziv javnosti.

elle ferguson objava

'Delati za nekdanjo vojvodinjo Yorško je bilo zelo kaotično'

24ur.com Balenciaga za 1750 evrov prodaja 'najdražjo vrečko za smeti na svetu'
Bibaleze.si 5-letno hčerkico peljala k frizerki na beljenje las
Zadovoljna.si Slavni igralec tarča kritik
24ur.com Ministrica pod plazom kritik, psihologi jo pozivajo k umiku plakatov
24ur.com Oboževalci zaskrbljeni nad videzom sestre Michaela Jacksona
Zadovoljna.si Postala je neprepoznavna, oboževalci so zaskrbljeni
24ur.com Plakat, ki napoveduje ponovno predvajanje Titanika, razburil oboževalce
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njen odnos z materjo razpada že leta
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ljubezen ali navada: kako prepoznati, ali ste v zvezi še vedno srečni
Ljubezen ali navada: kako prepoznati, ali ste v zvezi še vedno srečni
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
To se zgodi telesu po 60. letu, če se kopiči odvečna maščoba
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Te vrste dejavnosti vam lahko pomagajo, da se bolje starate – in ne, ne gre za vadbo
Te vrste dejavnosti vam lahko pomagajo, da se bolje starate – in ne, ne gre za vadbo
Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite
Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite
cekin
Portal
Hrvatica naj bi v enem letu zaslužila okrog 780 tisoč evrov: "Najbogatejša na Balkanu"
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
dominvrt
Portal
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725