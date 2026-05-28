Avstralska vplivnica izzvala bes: Louis Vuitton šatulja boljša od otrok

Avstralska vplivnica Elle Ferguson, ki jo na Instagramu spremlja skoraj 700 tisoč sledilcev, se je znašla v središču pozornosti in številnih razprav, potem ko je na družbenih omrežjih delila objavo, ki je povzročila mešane odzive javnosti. 41-letna vplivnica je namreč objavila posnetek svojega obiska priznane blagovne znamke Louis Vuitton, kjer je pozirala z dizajnersko škatlico za nakit v obliki školjke - njena vrednost je ocenjena na približno 20 tisoč evrov. Gre za luksuzen kos s prepoznavnim monogramom znamke in zlatimi detajli.

Ob posnetek je zapisala: "Ravnokar sem videla, da je nekdo iz moje srednje šole objavil fotografijo svojih treh otrok in zraven napisal: 'Kaj bi lahko bilo boljše od tega?'. No, z vsem dolžnim spoštovanjem: škatlica za nakit Louis Vuitton v vrednosti 23 tisoč dolarjev." Kljub temu da je Elle dodala: "To vzemite v zakup s kančkom humorja," se je nad njo zgrnila poplava komentarjev. Večina je bila zgrožena in odkrito kritizirala njeno 'neokusno' objavo. "Upam, da se šališ. Otroci so še vedno boljši od kičaste škatlice za nakit Louis Vuitton", "Ta škatlica ti nikoli ne bo rekla: 'Mami, ljubim te najbolj na svetu'".

