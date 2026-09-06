Avstralska zvezdnica uživala na daljših počitnicah v Evropi

"Adijo, evropsko poletje! Pozdravljena, avstralska nogometna sezona," je ob videu, na katerem oblečena v rumene dvodelne kopalke na ležalniku leži Kylie Minogue, zapisala pevka. 58-letnica je v času, ki ga je preživela na oddihu v Evropi, večkrat delila posnetke in fotografije, na katerih je sledilcem pokazala, katere kraje je obiskala in kako preživlja svoj čas.

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Vsaj za nekaj časa se ji je pridružila tudi njena sestra Dannii Minogue, s katero sta skupaj obiskali Pariz, pevki pa sta tudi poustvarili fotografijo izpred skoraj 40 let, ko sta med družinskimi počitnicami leta 1988 pozirali pod znamenitim Eifflovim stolpom, kar sta delili tudi na družbenem omrežju.

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