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Avstralska zvezdnica uživala na daljših počitnicah v Evropi

Pariz, 06. 09. 2026 14.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kylie Minogue

Kylie Minogue počasi maha v slovo poletju, ki ga je del preživela v Evropi. Avstralska pevka je na družbenem omrežju delila video, na katerem leži na ležalniku, oblečena v kopalke, ob njem pa se je poslovila od poletja na stari celini in pozdravila začetek nogometne sezone v domovini, katere začetek bo s svojim nastopom odprla prav ona.

"Adijo, evropsko poletje! Pozdravljena, avstralska nogometna sezona," je ob videu, na katerem oblečena v rumene dvodelne kopalke na ležalniku leži Kylie Minogue, zapisala pevka. 58-letnica je v času, ki ga je preživela na oddihu v Evropi, večkrat delila posnetke in fotografije, na katerih je sledilcem pokazala, katere kraje je obiskala in kako preživlja svoj čas.

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Vsaj za nekaj časa se ji je pridružila tudi njena sestra Dannii Minogue, s katero sta skupaj obiskali Pariz, pevki pa sta tudi poustvarili fotografijo izpred skoraj 40 let, ko sta med družinskimi počitnicami leta 1988 pozirali pod znamenitim Eifflovim stolpom, kar sta delili tudi na družbenem omrežju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sestri znova skupaj v Parizu, zato sva morali poustvariti to staro družinsko fotografijo. Ena od takrat, ena od zdaj. Uspelo nama je! Zelo mi je všeč!" je ob posnetku, kako sta se potrudili s poziranjem in poustvarjanjem grimas iz najstniških let, pripisala starejša od slavnih sester.

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