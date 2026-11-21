Filmska industrija je dočakala eno najpomembnejših kadrovskih odločitev zadnjih let, saj je bilo v začetku tedna uradno potrjeno, da bo ikonično vlogo britanskega tajnega agenta Jamesa Bonda prevzel priznani igralec Robert Pattinson. Dan po uradni razglasitvi te novice se je oglasil George Lazenby, ki trenutno nosi naziv najstarejšega živečega igralca slavnega agenta 007.

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87-letnik je na Instagramu objavil video z nasvetom mlajšemu igralskemu kolegu. "Slišim, da so razglasili novega Jamesa Bonda ... Robert, dobrodošel v najbolj ekskluzivnem klubu na svetu," je v videu na Instagramu dejal slavni igralec in dodal: "Ampak ne pozabi uživati." S temi besedami je poudaril, da prinaša vloga agenta 007 ogromen pritisk javnosti in medijev, zaradi česar je ključno, da igralec kljub visokim pričakovanjem ohrani osebno zadovoljstvo pri ustvarjanju lika.

George Lazenby FOTO: Instagram

Ob tej priložnosti je edini Avstralec, ki je zaigral lik Bonda, obudil tudi spomin na lastno izkušnjo v vlogi tajnega agenta, ki ga je upodobil le enkrat, in sicer v filmu V službi njenega veličanstva iz leta 1969. Pattinsonu je namenil pomenljivo opazko: "Bomo videli, ali boš imel tudi ti svoj trenutek, v katerem boš lahko rekel: 'To se tistemu drugemu ni nikoli zgodilo.'" S tem je neposredno citiral svojo znamenito vrstico iz omenjenega filma, ki jo je izrekel ob pogledu naravnost v kamero, pri čemer je takrat aludiral na svojega legendarnega predhodnika Seana Conneryja, ki je postavil temelje te filmske franšize.

40-letni Pattinson s prevzemom te vloge postaja sedmi uradni igralec, ki bo na velikih platnih upodobil Jamesa Bonda. Na tem mestu nasleduje Daniela Craiga, ki je lik izjemno uspešno upodabljal poldrugo desetletje in se od vloge dokončno poslovil leta 2021 s filmom Ni časa za smrt.

Uradno novico o izboru novega glavnega igralca je v ponedeljek posredoval filmski studio Amazon MGM, s čimer se je zaključil izjemno dolgotrajen in skrbno varovan proces avdicij ter pogajanj. Po poročanju medijev je bila konkurenca za vlogo izjemno močna, saj so bili v ožjem izboru tudi uveljavljeni igralci Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor in Nicholas Hoult.

Robert Pattinson kot tajni agent 007. FOTO: Profimedia