Avstralski pevec razkril, kakšne so zabave Leonarda DiCapria

Avstralski pevec Tom Jay Williams je v podkastu A Bit Rogue spregovoril o eni najbolj varovanih hollywoodskih skrivnosti – razvpitih hišnih zabav Leonarda DiCapria. 32-letni pevec, znan po sodelovanju v skupinah At Sunset in Darling Brando, je razkril podrobnosti noči, ki jo je preživel v družbi številnih zvezdnikov v DiCapriovi luksuzni vili.

Sean Diddy Combs ni edini zvezdnik, ki je znan kot gostitelj razvpitih hišnih zabav, ki se jih z veseljem udeleži hollywoodska smetana. Da se na domu igralca Leonarda DiCapria zabavajo številni povabljeni zvezdniški kolegi, ni skrivnost, kaj pa se na teh zabavah dogaja, pa je še ena od skrbno varovanih skrivnosti gostov in gostitelja.

Tom Jay Williams in Leonardo DiCaprio FOTO: Tom Jay Williams-Profimedia

Tančico skrivnosti je razgrnil avstralski pevec Tom Jay Williams, ki je nedavno spregovoril o tem, kako je bilo na eni teh, ki se je je udeležil leta 2015, ko je bil na turneji po Združenih državah s skupino At Sunset. Po koncertu v Los Angelesu je na družbenem omrežju dobil nepričakovano sporočilo vplivneža Camerona Dallasa. "Sodelovali smo s podjetjem MagCon., Cam pa nas je takrat poklical in rekel, da se moramo obvezno udeležiti Leove zabave," je povedal pevec, ki je imel takrat 22 let.

"Odšli smo do hiše, vrata pa nam je odprl Leov najboljši prijatelj Lukas Haas, oblečen v haljo in s cigaro v rokah," se je v oddaji spominjal Tom in povedal, da je že na vhodu videl ikonični kipec, o katerem se govori med zvezdniki in slavnimi ljudmi, to je bil oskar Marlona Branda, ki naj bi ga DiCaprio podedoval po Brandovi smrti. Z njim je Williams poziral za fotografijo, bil pa je tudi navdih za ime skupine, ki jo je pozneje ustanovil – Darling Brando. DiCaprio je imel v svoji hiši okostje dinozavra Pevec je razkril še, da ga je presenetilo tudi okostje dinozavra, ki ga je imel DiCaprio v dnevni sobi hiše. "Imel je veliko fosilov po vsej hiši, tam pa je bilo tudi okostje tiranozavra, ki je bilo res impresivno in neverjetno," je dodal pevec, po njegovih besedah pa je bilo to okostje del večje zbirke, ki jo je imel igralec in ki jo je kasneje zaplenila vlada.