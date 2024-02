Avstralski premier se je na valentinovo zaročil

"Navdušena in vznemirjena sva, da lahko deliva to novico, in veseliva se, da bova preostanek življenja preživela skupaj. Zelo sva srečna, da sva se našla," je par pozneje zapisal v skupni izjavi. Med tistimi, ki so paru čestitali, so kolegi iz parlamenta, novozelandski voditelj Christopher Luxon in televizijska kuharica Nigella Lawson.

60-letni Albanese in 45-letna Jodie Haydon sta se spoznala leta 2020 na poslovni večerji v Melbournu, združila pa ju je skupna ljubezen do ekipe South Sydney Rabbitohs, ki igra v avstralski ligi ragbija. Haydon se je z Albanesejem začela pogosteje pojavljati v javnosti med volilno kampanjo leta 2022, odkar je predsednik avstralske vlade, pa ga spremlja tudi na njegovih potovanjih v tujini.

Albanese je bil sicer 19 let poročen z nekdanjo podpredsednico vlade Novega Južnega Walesa Carmel Tebbutt, od katere se je ločil leta 2019. Z njo ima tudi 23-letnega sina Nathana.