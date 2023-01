Avstralsko ministrstvo odločno: Kanyeju Westu bi lahko zavrnili vizum

"Poglejte na spletu, pa boste videli, da je Ye kar precejšen oboževalec človeka, ki je v prejšnjem stoletju pobil šest milijonov Judov. Takšni ljudje so že poskušali pridobiti vstopne vizume za Avstralijo, pa so bili zavrnjeni," je svojo utemeljitev, zakaj bi raperju Kanyeju West , zdaj znanemu kot Ye , lahko zavrnili vizum za Avstralijo, predstavil minister za izobraževanje Jason Clare .

Avstralska vlada je med drugim v preteklosti že zavrnila vizume ljudem z antisemitskimi pogledi. "Če se bo prijavil, pričakujem, da bo moral skozi postopek in odgovoriti na ista vprašanja, kot so to morali storiti drugi, ki so imeli takšne poglede," je še dodal avstralski minister. Avstralski zakon o migracijah določa varnostne in značajske zahteve za nedržavljane pri vstopu v državo. Morebitno odločitev o tem, ali bo Ye dobil avstralski vizum, bo sprejel minister za priseljevanje Andrew Giles. Njegov urad je sporočil, da zaradi zasebnosti ne more komentirati posameznih primerov.