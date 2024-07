Avstrijska narodna knjižnica na spletu objavila zapiske Petra Handkeja

Avstrijska narodna knjižnica je na spletu objavila rokopisne zapiske Nobelovega nagrajenca za literaturo Petra Handkeja. Zbirka obsega 3000 strani zapiskov, ki so shranjeni v 21 zvezkih. Dostopni so v obliki faksimilov, vključno s prepisi in spremljajočimi opombami.

Zapiski Petra Handkeja so nastajali v letih od 1976 do 1979 in so v tej obliki prvič na voljo javnosti, je poročala avstrijska tiskovna agencija. Zbirka dokumentira Handkejevo navado od 70. let prejšnjega stoletja dalje, da je v zvezke spontano zapisoval svoje vtise. Veliko tovrstnih zapisov je nastalo med njegovim potovanjem po svetu.

Peter Handke FOTO: AP icon-expand

Med letoma 1971 in 1990 je na ta način nastalo 75 zvezkov, ki vsebujejo okrog 11.000 strani. Na spletu so trenutno objavili prvih 21, ki jim bodo v okviru nadaljnjih projektov sledili še drugi. Knjižnica je pri tem sodelovala z Nemškim literarnim arhivom v Marbachu. Pisatelj in prevajalec Handke, rojen na avstrijskem Koroškem, se je uveljavil kot eden največjih povojnih pisateljev v Evropi.