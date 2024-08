Avstrijski mediji namigujejo, da bo Taylor Swift vseeno nastopila na Dunaju

Taylor Swift naj bi se vrnila na Dunaj. In to ne samo kot turistka, temveč naj bi v avstrijski prestolnici tudi nastopila. Tako pišejo avstrijski mediji, natančneje Kleine Zeitung, ki namiguje, da bo zvezdnica posebna gostja na koncertih skupine Coldplay. Novica, da se bo pevka resnično vrnila na Dunaj na stadion Ernst Happel, ni uradno potrjena. Kot še pišejo tuji mediji, bo skupina s Chrisom Martinom na čelu nastopala med 21. in 25. avgustom, ravno takrat pa ima proste termine tudi 34-letnica. 20. avgusta zadnjič nastopi v Londonu, s tem pa naj bi tudi končala evropski del svoje turneje The Eras.