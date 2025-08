Avstrijski skakalci so se med oddihom pošalili na račun svojih žena

Skupina avstrijskih skakalcev se je odpravila na zaslužen oddih, kjer pa niso pozabili na svoje boljše polovice. Športniki, med drugim Stefan Kraft, Daniel Huber in Michael Hayböck, so pokazali, da imajo odličen smisel za humor, in posneli videoposnetek, v katerem trdijo, da dopust ni zabaven, če ob njih ni njihovih izbrank. "Samo skupina žalostnih moških, ki definitivno ne uživajo življenja brez svojih žena," so pripisali videoposnetku, v katerem so se pretvarjali, da so kljub temu, da prosti čas preživljajo na Ibizi, izjemno žalostni.